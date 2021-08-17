Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Ağustos 2021)

Hazine'nin düzenleyeceği iki ihale ve kira sertifikası ihracı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak konut fiyatları, yurt içi gündemin öne çıkan verileri olacak. Yurt dışında ABD'den gelecek perakende ve sanayi üretimi verileri yakından izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvili yeniden satışa sunarken, bir kira sertifikasını da doğrudan satacak. Hazine 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden satışa çıkaracak. Bir önceki 9 yıllık sabit kuponlu ihalede ortalama faiz yüzde 16,96, TÜFE'ye endeksli ihalede yüzde 3,17 seviyesinde gelmişti. Hazine iki ihalenin yanı sıra 2 yıllık kira sertifikasını da doğrudan satacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Haftaya düşüşle başalayan dolar/TL, dün 8,43'e kadar geriledikten sonra günü 8,45'ten kapatmıştı. Böylece üst üste 3. işlem gününde de gerileyen dolar/TL, bu süreçte yüzde 2,3 civarı değer kaybetti. Euro/TL'de de yeniden 10 liranın altı görüldü. Dünkü düşüşler sonrası her iki döviz kurunda da bu sabah yatay seyir hakim. Dolar/TL 8,45'in hemen üzerinde; euro/TL ise 9,96'da.

Asya borsaları, Delta varyantı nedeniyle artan koronavirüs vakalarına dair endişeler ve Afganistan'daki karışıklığın dün ABD borsalarındaki yükselişi gölgelemesiyle ilk işlemlerde geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 düştü. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,2 civaro ekside. Avustralya borsası yüzde 0,8 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,22 yükseldi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,2; Hong Kong Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 düşüşle açıldı.

Altın fiyatları güçlü seyreden doların ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının hızını daha erken azaltacağı yönündeki beklentilerin ardından hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Pazartesi gördüğü bir haftanın en yüksek seviyesi olan 1.788 doların altına inerek 1.785 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları 3 günlük düşüşün ardından yatay seyir izliyor. Gelinen seviyeleri alım fırsatı olarak gören yatırımcıların ve OPEC+'nın ABD'nin çağrılarına rağmen yakın zamanda arzı artırmayacağı haberlerinin etkisi ile petrol fiyatlarında düşüşün şu an için önüne geçilmiş görünüyor. Brent petrolün varili 69,55 dolar düzeyinde.

Başta Bitcoin, Ethereum ve Cardano olmak üzere kripto paralarda 5 Ağustos'tan bu yana gerçekleşen yukarı yönlü harekette bugün bir soluklanma yaşanıyor. Başta Bitcoin, Ethereum ve Cardano olmak üzere kripto paralarda 5 Ağustos'tan bu yana gerçekleşen yukarı yönlü harekette bugün bir soluklanma yaşanıyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin arkasında durduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da gelinen durumu aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olduğu Avrupalı mevkidaşları ile görüştü.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren yeni açıklanacak istihdam raporunun pozitif bir yörüngeye işaret etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasına Eylül ayında başlanması yönünde bir karara destek verebileceğini söyledi. Ancak Rosengren tercihinin varlık alımı azaltımına Ekim veya Kasım ayında, Aralık ayından önce, başlaması yönünde olduğunu da vurguladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei, Temmuz ayında toplam tutarları 58,2 milyar yuan (9 milyar dolar) olan 8 sabit varlık yatırım projesine onay verdiklerini duyurdu.

ABD'ye yılın ilk ayında başlayan sermaye girişi, Haziran ayında da devam etti. Net sermaye girişi söz konusu ayda 31,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açılış törenine katılacak (14.00).

TÜİK yapı izin istatistikleri bültenini yayımlayacak (10.00).

Merkez Bankası, Haziran ayı için Konut Fiyat Endeksini açıklayacak (14.30). Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9, geçen yıl aynı aya göre yüzde 29,1 yukarı gelmişti.

İngiltere'de işgücü istatistikleri Avrupa açılışında piyasaların takip edeceği veri olacak (09.00). Avrupa'da Euro Bölgesi için ikinci GSYH tahmini, inşaat üretimi ve istihdam verileri diğer gündem maddeleri olacak.

ABD'de iki önemli veri farklı saatlerde yayımlanacak. Perakende satışlar (15.30) ve sanayi üretimi (16.15) verileri piyasalar tarafından yakından izlenecek. Perakende satışlarda hafif düşüş, sanayi üretiminde yüzde 0,5 artış bekleniyor.

ABD'de diğer yayımlanacak veriler işletme stokları ve NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00) olacak. Gece saatlerinde de API petrol stokları takip edilecek (23.30).

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eğitimciler ve öğrencilerle Fed ve ekonomik eğitim çalışmalarını müzakere edecek (20.30).

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan konulu basın toplantısı düzenleyecek.

AB dışişleri bakanları, Afganistan gündemiyle olağanüstü toplanacak.