Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Aralık 2021)

Yurt içinde önemli bir veri akışının olmadığı haftanın son işlem gününde Almanya'da Ifo endeksi, Euro Bölgesi tüketici fiyatları günün en öne çıkan verileri olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirmesine sert bir tepki veren dolar ve euro dünkü zirvelerine yakın seyrediyor. Dün 15,73'ü gören dolar/TL bu sabah 15,70'in hemen altında; zirvesini dün 17,84'e taşıyan euro/TL ise 17,80 civarında değerleniyor. (Saat 07:45 itibariyle)

Asya borsaları ve dolar, başlıca merkez bankalarının bu hafta gerçekleştirdikleri toplantılarda küresel enflasyonda yükselişin yarattığı tehditlerin altını çizmesiyle gerilerken Omicron varyantına dair endişeler yatırımcıların daha da tedbirli olmalarına yol açtı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 geriledi. Haftalık bazda yüzde 1,7 gerilemeye hazırlanan endeks, 621,93 ile geçen hafta kaydettiği ve yılın dip seviyesi olan 615,99'un biraz üzerinde kaldı. Japonya'nın Nikkei endeksi dün yüzde 2,13 yükselerek haftanın en iyi günlük performansını göstermesinin ardından bugün yüzde 0,85 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusunu onayladı. 1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL ve 24,00 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

ABD Hazine Bakanlığı beklenen adımı attı ve Çin Ordusu ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile 8 Çin şirketini daha ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin yatırım yapmalarının yasaklandığı şirketler listesine aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ihracat kısıtlamaları getirilen şirketler listesine Türkiye, Çin, Gürcistan ve Malezya’dan bazı şirketleri dahil etti.

Meksika Merkez Bankası (Banxico), faiz oranını 50 baz puan ile piyasa beklentisi olan 25 baz puanın üzerinde artırdı.

İngiltere'de tüketici güveni, hızla yayılan Omicron varyantının ve enflasyon endişelerinin harcamaları vurmasının etkisi ile geriledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi.

IMF Sözcüsü Gery Rice, Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasının hızlandırılması yönünde aldığı kararın, fiyat baskılarına ve ücret artışlarına "iyi ayarlanmış" bir yanıt olduğunu söyledi. Ancak Rice, Fed'in bu kararının gelişmekte olan piyasalar için riskleri artırdığını da vurguladı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB kısa vadeli dış borç istatistiklerini, TOBB kurulan ve kapanan şirket rakamlarını yayımlayacak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

Avrupa'da analistler öncelikle Almanya'dan gelecek üretici enflasyonu rakamlarına bakacak. Almanya'da Ekim ayında üretici fiyatları aylık yüzde 3,8 artarken, yıllık artış yüzde 18,4 olmuş ve son 70 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı (10.00).

Aynı saatte İngiltere'den perakende satış rakamları açıklanacak (10.00).

Almanya'dan günün diğer önemli verisi Ifo tarafından açıklanacak. Analistlerin dikkatle takip ettiği Ifo İş Ortamı Endeksi verisi ekranlara düşecek. Kasım ayında Endeks 96,5 seviyesinde açıklanmıştı (12.00). Analistler endeksin 95,4 puana gerileyeceğini tahmin ediyorlar.

Euro Bölgesi için final tüketici fiyatları ve inşaat üretimi rakamları gündemde bulunuyor (13.00).

Rusya Merkez Bankası (CBR), günün diğer takip edilecek faiz kararını açıklayacak (13.30).

ABD'de beklenen bir veri bulunmazken, Baker Hughes'in her hafta açıkladığı sondaj kule sayıları verisi petrol işlemcileri tarafından izlenecek (21.00).