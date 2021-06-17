Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Haziran 2021)

Türk Lirası varlıklar için, Avrupa Merkez Bankası faiz kararıyla başlayan ve oldukça yoğun geçen bir haftalık ajandanın son gündem maddesi olarak olarak bugün TCMB'nin faiz kararı izlenecek.

TCMB faiz kararını her zaman olduğu gibi saat 14:00'te açıklayacak. TCMB, Mart ayında sürpriz bir kararla faizi 200 baz puan artırdıktan sonra, son iki toplantısında faizi yüzde 19,00 olarak sabit tutmuştu. Piyasa anketlerine katılan ekonomistlerin çok büyük bir çoğunluğu faizde değişiklik olmayacağını öngörüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri sabit bıraktığını ve varlık alım programını değiştirmediğini açıkladı. Dün akşam açıklanan kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Powell, ekonomide ciddi bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarının süreceğini, faiz artışını tartışmak için de henüz erken olduğunu ifade etti.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Fed'in açıkladığı kararlar ve Powell'ın basın toplantısındaki mesajlarıyla birlikte dolar/TL, 8,63'ün üzerini gördü. Euro/TL ise 10,31'den 10,41'e kadar yükseldi.Gece boyunca bu seviyelerini koruyan dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 8,61-8,62 aralığında değerlenirken euro/TL'de ise işlemler 10,35'in hemen üzerinden geçiyor.

Piyasalar: Asya borsaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha erken bir şekilde yükseltebileceğinin işaretlerini vererek yatırımcıları şaşırtmasının ardından son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Tahvil getirileri ve dolar sert biçimde yükseldi.

Petrol fiyatları, güçlü dolar nedeniyle baskı altına girerken ABD ham petrol stoklarında

keskin şekilde gerilemesi düşüş kayıpları sınırlandırıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün Nisan 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye tırmandıktan sonra bugün yüzde 0,6 gerileyerek 74 doların altına indi.

Altın: Fed kararının ardından sert gerileyen altın fiyatları yatırımcıların dün yaşanan düşüşü

alım fırsatı olarak görmeleriyle bugün artıda seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 1.822 dolar seviyesinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 6,5'ten yüzde 7'ye revize edildi. Bir önceki raporda yüzde 6,5 seviyesindeydi. Fed, manşet enflasyon beklentisini tam 1 puan artırarak yüzde 3,4'e yükseltti ancak toplantı sonrası yazılan açıklamada yine de bu artışın "geçici" olduğuna vurgu yapıldı.

Brezilya Merkez Bankası da politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan yükseltti ve yüzde 4,25'e çıkardı. Merkez bankası para politikasının "kısmi" normalleşmesine yönelik planlardan vazgeçip "nötr" faiz oranlarına dönüş yapacağını belirterek ileride daha büyük faiz artırımlarının yapılma ihtimalini artırdı.

Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güvenleri Haziran'da bir önceki aya göre hafif artış gösterdi. Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren güven endeksi Haziran'da imalat sektörü için

Mayıs ayındaki 21 puandan 22 puana çıktı.

Çin'de yeni konut fiyatları yıllık yüzde 4,47 arttı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini yayımlayacak (10.00).

TCMB faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TBMM KİT Komisyonu'nda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları incelenecek.

Euro Bölgesinden tüketici fiyatları final verileri izlenecek (12.00). Öncü verilerle enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,0 artmıştı.

ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), Conferance Board Öncü Göstergeler Endeksi (17.00), doğal gaz stokları (17.30) verileri bulunuyor.