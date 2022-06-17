Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Haziran 2022)

Haftanın son günü yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi", yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD sanayi üretimi izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta boyu 17,20-17,30 aralığında dalgalanan dolar/TL, haftanın son işlem gününe de 17,30 civarında yatay başlıyor. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,4 civarı düşüşte ve hemen 18,20'nin üzerinde işlem götüyor.

Küresel hisse senedi piyasası, Japonya dışındaki başlıca merkez bankalarındaki faiz artırımlarının yatırımcıların küresel ekonomik büyümeyle ilgili endişelerini pekiştirmesiyle Mart 2020'den bu yana en kötü haftasını kapamaya hazırlandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Avustralya'nın ASX 200 endeksindeki yüzde 2 gerilemesiyle beş haftanın dip seviyesine indi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 2,4 geriledi. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq vadeli kontratları, dün iki endeksteki yüzde 3,3 ve yüzde 4 düşüşün ardından yüzde 0,4 ve yüzde 0,6 artıda seyrederek ancak sınırlı bir toparlanmaya işaret etti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiklerini belirtti.

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, “Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrokimya sektörünü hedefleyerek, bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran merkezli şirketler ile bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugün yaptığı toplantıda para politikasında değişikliğe gitmedi. Ancak Banka, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin, bunların ekonomik aktiviteye ve fiyatlara etkisinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’nun önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısına katıldı. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Lagarde, Euro Bölgesi maliye bakanlarını ayrışma, parçalanmanın düzeltilmesi gereken ciddi bir risk olduğu konusunda uyardı ve ECB'nin buna bağlılığının sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısının ardından konuşan Eurogroup Başkanı Paschal Donohoe, ECB'nin Euro Bölgesi üyesi ülkelerin devlet tahvilleri arasında getiri farklarını sınırlama planları ilişkilendirilebilecek her hangi bir koşulu tartışmadığını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıklayacak. En son beklentiler enflasyon için yıl sonu yüzde 57,92, 12 ay sonrası yüzde 33,28 seviyesinde oluşmuştu (10.00).

TCMB, kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

TOBB, Mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket rakamlarını duyuracak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'da "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması" ve "Adana İş Dünyası Buluşması" etkinliklerine katılacak (11.15, 14.45).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile basın toplantısı düzenleyecek.

-Yurt Dışı Gündem-

İngiltere Merkez Bankası(BoE) PPK üyesi Silvana Tenreyro, faiz kararının ardından ilk konuşan yetkili olacak. BoE dün faiz oranında 25 baz puan artışa gitmişti.

Euro Bölgesi final tüketici fiyatları açıklanacak. Piyasanın beklentisi öncü verilerde olduğu gibi aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 8,1 artış olacağı yönünde oluştu (12.00).

Kanada'nın üretici fiyatları rakamları açıklanacak. Ülkede üretici fiyatları yıllık yüzde 16,4'e kadar çıkarken, hammadde fiyatlarında artış yüzde 38,4'e ulaşmıştı (15.30).

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Washington'da "ABD Dolarının Uluslararası Rolleri" konulu konferansın açılış konuşmasını yapacak (15.45).

ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı rakamları izlenecek. Sanayi üretiminde bir önceki ay yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde bir artış yaşanmıştı. Analistler bu kez sanayi üretiminin yüzde 0,4 artacağını tahmin ediyorlar (16.15).

ABD'nin diğer verileri Conferance Board öncü göstergeler endeksi ve Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (17.00, 20.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, konuşma yapacak (17.30).

ABD Merkez Bankası(Fed) Yönetim Kurulu Başkanı Christopher Waller, Dallas'taki Hesaplamalı Ekonomi Derneği 28. Yıllık Konferansı'nda "Pandemiden Bu Yana Para Politikası" başlıklı konuşma yapacak (23.40).