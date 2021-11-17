Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Kasım 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin bulunmadığı günde İngiltere ve Euro Bölgesi'nden gelecek enflasyon rakamları piyasaların öncelikli olarak takip edecekleri gündem maddeleri olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçtiğimiz cuma akşamı 10 TL'yi geçerek psikolojik sınırı da aşan dolar/TL, sadece 2 işlem gününde yüzde 4,5 daha yükseldi ve bu sabah saatlerinde tarihi zirvesini 10,45'in üzerine çıkardı. Euro/TL ise 11,75 düzeyinde.

Güçlü veriler Wall Street'te hisse senetlerinin de yükselişine destek olurken, Asya borsaları geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, dünkü seansı üç haftanın zirvesine yakın kapatmasının ardından, çoğu piyasada görülen düşüşlerden etkilenerek yüzde 0,45 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 geriledi. Dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD perakende satış verilerinin desteğiyle yen karşısında dört buçuk yılın zirvasine tırmandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

İsminin açıklanmasını istemeyen diplomatların Wall Street Journal'a verdikleri bilgiye göre İran, gelişmiş nükleer santrifüjler için ekipman üretimine yeniden başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fed başkanlığına aday göstereceği isme ilişkin kararının 4 gün içinde vereceğini söyledi.

Biden, "Yeniden Daha İyi İnşa Et" adını verdiği 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama paketinin bir haftada Kongre'den geçmesini beklediğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yasal borçlanma tavanının artırılması konusunda karara varılamaması halinde 15 Aralık sonrasında Hazine'nin temerrüde düşebileceği konusunda Kongre üyelerini uyardı.

Japonya'nın ihracatı Ekim ayında büyüse de piyasa beklentilerini karşılayamadı. Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı.

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği deneysel antiviral ilaç "Paxlovid’e" acil kullanım izni almak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğunu duyurdu.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarafından yapı izin istatistikleri, TCMB tarafından ise kısa vadeli dış borç istatistikleri duyurulacak (10.00).

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

İngiltere'den günün ilk saatinde önemli veri akışı yaşanacak. Tüketici, üretici ve perakende fiyatlar aynı saatte ekranlara düşecek. Ülkede tüketici fiyatları Eylül ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1, çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,9 artış göstermişti (10.00). Bugün açıklanacak verilerde enflasyonun yukarı hareketinin devam etmesi ve aylık yüzde 0,9, yıllık 4,0 artış olarak gelmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi için final enflasyon rakamları veri akışında yer alıyor. Bölgede enflasyon ilk verilerle aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,1 artış göstermişti.

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), konut başlangıçları (16.30), DoE petrol stokları (18.30) bulunuyor. 20 yıllık tahvil ihalesi de ABD takviminde yer alıyor. DoE petrol stoklarının geçen hafta 0,5 milyon varil arttığı tahmin ediliyor.