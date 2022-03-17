Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Mart 2022)

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarında olacak. Yurt içinde her hafta olduğu gibi para banka verileri izlenirken ABD'den gelecek veriler de yakından takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam açıkladığı kararında beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında 25 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu karar Fed'in 3 yıl sonra ilk faiz artışı anlamına geliyor. Faiz kararıyla birlikte açıklanan ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerde büyüme öngörüsü yüzde 2,8'e çekildi. ABD'de bu yıla ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 4,3'e yükseldi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Piyasalar: Asya borsaları, Japonya ve Hong Kong öncülüğünde yükselerek Wall Street'teki yükselişleri takip etti. Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya gitmesi, Ukrayna'daki savaş ve Çin'deki ekonomik yavaşlama konularına dair belirsizliğin azalmasıyla dün Wall Street'te yükseliş görülmüştü.

Dolar-Euro: Piyasalar beklentiler dahilinde gelen Fed'in faiz artışına kayda değer bir tepki vermezken Türk Lirasının değeri de dün gece yaşanın sınırlı düşüşün ardından bu sabah yatay seyretti. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 14,63-14,64 civarında değerlenirken euro/TL ise 16,16 düzeyinde işlem görüyor.

Petrol: Dün gün içerisinde 98 dolar seviyesine kadar çekilen petrol fiyatları bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor. Petrol fiyatlarındak yükselişte Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaların Rus ham petrolünde Nisan ayından itibaren 3 milyon varile yakın kayıp yaşayabileceğini açıklaması etkili oldu.Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 civarı artışla 100 doların hemen altında işlem görüyor.

Altın: FED'in faiz kararı öncesinde 1.910 dolara çekilen altın fiyatları ise karar sonrası beklentilerin gerçekleşmesinin etkisiyle 1.935 dolar seviyesine çıktı. Altın bu sabah da benzer seviyelerde seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER ::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, "Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar hızlanmalı" dedi.

Uzun süredir Türk Patent Enstitüsü(TPE) Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yürüten Prof.Dr. Habip Asan görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İddam ile Nurettin Kaya da görevden alındılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü aktarılarak, ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik yardımlarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna ile görüşmeye hazırız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi. Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, “O bir savaş suçlusu” sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarından "derin endişe duyulduğunu” ifade ederek, “Rusya, Ukrayna’ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna’ya 800 milyon dolar daha ek güvenlik yardımı yapacağını duyurdu. ABD’nin Ukrayna’ya yönelik sağladığı güvenlik yardımı 2 milyar dolara ulaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Başkan Biden'in teklifi doğrultusunda yeniden bu göreve atanması Senato Bankacılık Komitesi'nin onayını aldı.

Brezilya Merkez Bankası (COPOM), üst üste 9'uncu toplantısında da faiz oranında beklentiler doğrultusunda 100 baz puan artışa gitti.

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terörist organizasyonlar kara listesinden çıkarmayı değerlendiriyor.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımlayacak. Kısa vadeli dış borç bir önceki ay 125,6 milyar dolar seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

Haftanın merakla beklenen en önemli kararı TCMB'nin faiz açıklaması olacak. TCMB, bu yılın ilk iki toplantısında faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutmuştu. ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faiz oranında bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşecek.

Avrupa piyasalarında ilk veriler Şubat ayına ilişkin İsviçre dış ticaret rakamları olacak (10.00). Aynı saatte Euro Bölgesi ve Avrupa için binek araç kayıtları açıklanacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, "ECB ve Gözlemcileri 2022" konferansında açılış konuşmasını yapacak (12.30). Gün boyu ECB yetkililerinen konferansta konuşmaları izlenecek.

Euro Bölgesi final enflasyon rakamları yayımlanacak. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,8 artış göstermişti (13.00).

Günün merakla beklenen diğer faiz kararı İngiltere Merkez Bankası(BoE) tarafından açıklanacak. BoE, bir önceki toplantısında faizi beklendiği gibi 25 baz puan yukarı çekerek yüzde 0,50'ye getirmişti. Analistler bu toplantıda da 25 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakıyorlar (15.00).

ABD'den art arda önemli veriler ekranlara düşecek. İlk açıklanacak olanlar konut başlangıçları, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi ve işsizlik başvuruları olacak. Bir önceki ay yüzde 4,1 düşüşle 1,64 milyon olarak açıklanan konut başlangıçlarının, şubat ayı verileri yayımlanacak. Philadelphia Fed ise Mart ayına ilişkin iş koşulları endeksini duyuracak. Endeks bir önceki ay 16,0 seviyesinde gelmişti (15.30).

ABD'den gelecek diğer önemli veri Şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı rakamları olacak. Yılın ilk ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış göstermiş, kapasite kullanım oranı yüzde 77,6 seviyesinde gelmişti (16.15).

Günün son verisi ise haftalık doğal gaz stokları olacak (17.30).

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Almanya Federal Meclisi'nde videokonferans yoluyla konuşma yapacak.