Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Mayıs 2022)

Yurt içinde konut fiyatları ve tarım üretici fiyatları, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme, ABD perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamları takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları da gündemde bulunuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

2022 yılında gördüğü en yüksek seviyeleri 15,66'ya kadar taşıyan dolar/TL, bu sabah saatlerinde yıl içindeki zirvesine yakın seyrediyor. Euro/TL ise 16,35'in üzerinde seyrediyor.

Asya borsaları, küresel ekonomik toparlanmanın tahminlerden daha kırılgan olduğu endişelerini kuvvetlendiren verilere ve enflasyon kaynaklı baskılara rağmen yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,84 yükselmesine karşılık ay başından bu yana yüzde 6.7 ekside. ABD borsaları ise dünkü seansta hafif kayıplar verdi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili “Pazartesi günü Türkiye’ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz ’evet’ demeyiz" dedi.

Zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarı hazirandan itibaren yüzde 25 artırılacak. Yönetmelikle yapılan düzenlemeyle, zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları yüzde 100 oranında artırıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye değerli bir müttefiktir ve tüm güvenlik endişelerinin ele alınması gerekir” dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex’in istifasının ardından 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ülkenin yeni Başbakanı oldu. Borne, 30 yıl aradan sonra söz konusu göreve getirilen ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları’nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu sözcüsü Meng Wei Nisan ayında toplam büyüklükleri 18,8 milyar yuan olan 8 sabit varlık yatırımına onay verdiklerini duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey, enflasyonun BoE'nin son 25 yılda karşı karşıya kaldığı en büyük test olduğunu söyledi. Bailey, enflasyondaki cari yükseliş için BoE'ye yöneltilen eleştirileri reddettiklerini belirtti.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'na katılacak (09.30).

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Nisan ayına ilişkin konut satışları, tarım ürünleri üretici fiyatları ve istatistiklerle gençler bültenlerini yayımlayacak. Konut satışları bir önceki ay yıllık bazda yüzde 20,6 artışla 134 bin 170 adet olarak açıklanmıştı. Tarım ÜFE'de ise aylık yüzde 12,02, yıllık yüzde 84,11 gibi yüksek oranlı artış kaydedilmişti (10.00).

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

Avrupa'nın ilk verisi İngiltere'nin işgücü rakamları olacak. İngiltere'de Şubat ayında yüzde 3,8 olan işsizlik oranının Mart ayı verisi takip edilecek. Analistler işsizlik oranında bir değişiklik beklemiyorlar (09.00).

Avrupa'da günün en önemli verisi Euro Bölgesi GSYH rakamları olacak. Euro Bölgesi için ilk çeyrek döneme ilişkin ikinci GSYH tahminleri açıklanacak. İlk tahminde dönemsel yüzde 0,2, yıllık yüzde 5,0 artış açıklanmıştı (12.00).

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe, piyasalar ve düzenlemeler hakkında konuşacak (13.05).

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği önemli bir veri olan perakende satışlar Nisan ayı rakamları yayımlanacak. Mart ayında perakende satışlar yüzde 0,5 artarken, çekirdek kabul edilen otomobil hariç perakende satış artışı yüzde 1,1 olmuştu (15.30).

ABD'de günün diğer önemli verisi Nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri olacak. Sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, kapasite kullanım oranı yüzde 78,3 olarak açıklanmıştı (16.15).

ABD veri akışı işletme stokları ve NAHB konut piyasası endeksi ile devam edecek (17.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Soroptimist International tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yapacak (20.00).

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Wall Street Journal Her Şeyin Geleceği etkinliğine katılacak (21.00).

Günün son verisi ise petrol piyasalarının yakından takip ettiği API petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (23.30).