Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Şubat 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasaların yakından izleyeceği ilk gündem maddesi olacak. Karar öncesi yaplan beklenti anketlerine göre, TCMB'nin herhangi bir faiz hamlesi yapması beklenmeiyor. Avrupa ve ABD'de ise çok önemli bir veri akışı bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Faiz kararı öncesinde Türk Lirası, son haftalarda ve bu hafta genelinde olduğu gibi sakinliğini koruyyor. Dolar/TL 13,60; euro/TL ise 15,50'ler düzeyinde yatay seyrediyor.

Asya borsalarının çoğu artıda kalırken, tahvil getirileri yatırımcıların Fed'in faizleri beklendiği kadar hızlı yükseltmeyeceği yönünde işaretlere karşın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığını değerlendirmesiyle gerilemeye devam etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,29 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

2021 yılı 4. geçici vergi dönemi geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Dünkü Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi talimatı verdi ve STK, dernek ve Cemevleri'nde kullanılan elektrik tariflerinin konut statüsüne çevrileceğini duyurdu.

Avrupa Adalet Divanı, hukukun üstünlüğü ilkesini gözetmeyen AB üyesi ülkelerinin AB’den alacakları fonlarda kesinti yapılmasına onay verdi.

Avrupa Birliği’nin mali olarak zor durumdaki Ukrayna’ya yardım etmek için öngördüğü mali yardım paketi, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurulu tarafından oylanarak kabul edildi. Buna göre AP milletvekilleri Ukrayna’nın 2022’de dış finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 1,2 milyar Euro’luk makro-finansal krediye yeşil ışık yakmış oldu.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Rusya'nın askerlerinin bir kısmını Ukrayna sınırından çektiğine dair açıklamaları için "doğru değil" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin savunma istihbarat şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırmaya devam ettiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, SiriusXM radyo kanalına yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarına Mart ayında başlaması ve sonraki adımları veriler temelinde değerlendirmesi gerektiği görüşünü tekrarladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlayan 2015 anlaşmasının canlandırılması için İran ile sürdürülen dolaylı görüşmelerde, "nihai ayamanın ortasında" olduklarını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, kısa vadeli dış borç istatistikleri verilerini yayımlayacak (10.00).

TÜİK, 2021 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını duyuracak (10.00).

Piyasaların merakla beklediği TCMB faiz kararı ekranlara düşecek. TCMB, üst üste 4 toplantısında faizi toplam 500 baz puan indirdikten sonra, Ocak ayı toplantısında bir değişikliğe gitmemiş ve haftalık repo gösterge faizini yüzde 14,00 seviyesinde tutmuştu (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TCMB aynı saatte Ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini yayımlayacak.

Avrupa piyasalarında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. Hollanda işsizlik oranı (08.30), İsviçre (10.00), İtalya ve İspanya dış ticaret (12.00), Euro Bölgesi inşaat üretimi (13.00), Portekiz üretici fiyatları, İrlanda tüketici fiyatları (14.00) verileri izlenecek veriler arasında yer alıyor.

ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi ve işsizlik başvuruları aynı saatte ekranlara düşecek. Konut başlangıçları Aralık ayında yüzde 1,4 artışla 1,7 milyon seviyesine çıkmıştı. Philadelphia Fed endeksi ise en son 23,2 seviyesinde açıklanmıştı (16.30).

ST.Louis Fed Başkanı James Bullard, Columbia Üniversitesi ve SGH Makro Danışmanları etkinliğinde ABD ekonomisi ve para politikası hakkında konuşacak (19.00).

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi öncesinde gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek.