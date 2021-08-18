Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Ağustos 2021)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak tutanaklar takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Haftanın ilk işlem gününde 8,45'in altını gören dolar/TL, dün de düşmeye devam ederek 8,37'ye kadar gerilemişti. Ancak günün ikinci yarısında kayıplarını geri alan kur 8,43'ten günü noktalamıştı. Bu sabah da kur için benzer seviyeler geçerli. Euro/TL ise 9,90'nın altındaki hareketlerine devam ediyor ve 9,88'den işlem görüyor.

Asya borsaları Wall Street'te kayıpların ardından koronavirüsün Delta varyantının bölgeyi derinden etkilediği endişelerinin güçlenmesiyle yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçtiğimiz beş gün geriledikten sonra yüzde 0,2 civarı artsa da temmuz ayında görülen yılın en düşük seviyelerinin hemen üzerinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), piyasalarda artırım beklentisine rağmen faiz oranında bir değişiklik yapmadı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Delta varyantının ABD ekonomisinde toparlanmayı rayından çıkarıp çıkarmayacağını belirsiz olduğuna işaret etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, insanların dijital ödemeye daha fazla yönelmeye başlamaları ile birlikte dijital paranın giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, pandemi yaşanmasıydı istihdam içinde yer almaya devam edecek 6-8 milyon Amerikalının hala iş gücü piyasasının dışında olduklarına işaret etti.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında ihracat ve ithalatta güçlü büyüme yaşandı, ancak analist beklentileri yakalanamadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın uranyum zenginleştirmeye silah yapabilecek seviyeye yakın noktaya doğru hız verdiğini öne sürdü.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde öne çıkan tek veri Merkez Bankası tarafından açıklanacak özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu olacak (10.00).

Avrupa açılışıyla birlikte İngiltere'den önemli veriler ekranlara düşecek. İngiltere'nin açıklayacağı veriler tüketici, üretici ve perakende fiyatlar olacak (09.00). Bir önceki ay yıllık yüzde 2,5 seviyesine kadar çıkan tüketici fiyatlarının yüzde 2,2 artışa gerileyeceği tahmin ediliyor.

Euro Bölgesi için final tüketici fiyatları verileri açıklanacak (12.00).

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), konut başlangıçları (15.30) ve DoE petrol stokları (17.30) verileri bulunuyor. ABD'de beklenen diğer bir gündem ise 20 yıllık tahvil ihalesi sonucu olacak.

ABD'de Fed'in 27-28 Temmuz tarihli toplantılarının tutanakları piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilecek (21.00).