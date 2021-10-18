Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Ekim 2021)

Yurt içi piyaslarada, fiyatlamalar açısından kritik bir viraja daha giriliyor. Bu hafta gözler 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararında olacak. Haftanın ilk gününde Hazine ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ise ABD sanayi üretimi verisi takip edilecek.

Hazine, iki ihale birden düzenleyecek. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulurken, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ilk kez satışa çıkarılacak. Bir önceki 2 yıllık tahvilde faiz ortalama yüzde 18,09 olmuştu.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor. Bu sabah saatlerinede dolar/TL için tarihi seviyeler 9,29'a taşınırken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etme olasılığı baskı unsuru olmaya devam ediyor. Euro/TL'de gece yarısı 10,79'u aşarak rekor tazledikten sonra bu sabah saatlerinde 10,74 civarında işlem görüyor.

Çin ve Hong Kong hisse senedi piyasaları, Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren verinin ardından gerilerken bölgesel hisse senedi piyasaları üzerinde de baskı oluştu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi en son yüzde 0,2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 geriledi. ABD S&P 500 endeks vadeli işlemleri yatay seyretti.

COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanma ile birlikte talebin yükselmele devam etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşımaya devam ediyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı bu sabah 83,73 dolara kadar yükseldi . Brent petrol de 86 doların üzerini test etti.

Altın fiyatları ise 1.768 dolar düzeyinde yatay seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de 30 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan EKK'nin yapacağı toplantıda, başta 2022 yılı bütçesi olmak üzere son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Çin ekonomisinde büyüme 2021 yılının üçüncü çeyreğinde keskin şekilde yavaşladı.5,2 büyümesi beklenen Çin ekonomisi yüzde 4,9'lük büyüme kaydetti. Enerji sıkıntısı,tedrik zinciri problemleri ve Pekin yönetiminin gayrimenkul ile teknoloji sektörlerine yönelik uyguladığı tedbirler büyümeyi yavaşlattı.

Çin'in sanayi üretiminde artış, Eylül ayında ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. Perakende satışlar ise Ağustos ayına göre toparlandı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, merkez bankaları en önemli teşvik programlarını gelecek yılın ilk yarısında sona erdirmeye, kapatmaya başladıklarında faizlerin yükselmeye başlayacağını söyledi.

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin ihrac ettiği tahvillerden yapabileceği satın alma miktarını artırmanın yollarını araştırıyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, tedarik zincirlerinin karşı karşıya oldukları bir çok zorluğun gelecek yıla da taşınacağını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklanacak (10.00).

TCMB öğleden sonra ise Ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini duyuracak (14.30). Konut fiyatları Temmuz'da aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,0 artış göstermişti.

ABD'de Eylül ayı sanayi üretimi verisi beklenecek. Sanayi üretimi bir önceki ay sanayi üretiminde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,9 artış yaşanmıştı. Piyasalarda beklenti sanayi üretiminde yüzde 0,2 artış olacağı yönünde oluştu.

ABD'nin diğer verisi ise NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00) ve sermaye hareketleri (23.00) olacak. NAHB Konut Piyasası Endeksi için piyasa beklentisi 76 seviyesinde kalacağı yönünde.