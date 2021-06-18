Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Haziran 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin öne çıkmadığı haftanın son günü, yurt dışında Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satışları takip edilecek. Öte yandan küresel piyasalarda altın fiyatları, yurt içinde ise dolar/TL kurundaki hareketler yakından izleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Önemli bir ajandanın geride kaldığı hafta boyu yükselen dolar/TL, 8,70'in üzerine kadar tırmandı. Türk Lirası için oldukça sorunlu geçen haftada, 8,30'dan başlayan yüseliş hareketinde toplam değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı. Bu sabah saatlerinde dolar/TL, 8,71-8,72 düzeyinde işlem görürken euro/TL 10,40'ın hemen altında seyrediyor.



Piyasalar: Asya borsaları bugün artıda seyretmesine karşılık haftanın tamamına bakıldığında düşüş kaydedetti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dört seansta ekside işlem gördükten sonra bugün yatay. Japonya'nın Nikkei endeksi uüzde 0,3; Güney Kore KOSPI endeksi yüzde 0,2; Çin lokomotif hisseleri dalgalı seyir izledikten sonra yüzdem 0,1 artıda seyretti.



Altın ve petrol: Küresel piyasalarda altın fiyatları iki günlük sert düşüşlerin ardından 1.767 dolarla gördüğü 1,5 ayın dibinden hafif toparlanarak 1.780 seviyesinin üzerine tırmandı. Petrol fiyatları doların yükselmesiyle art arda ikinci günde düşüş kaydetti ancak haftayı yatay tamamlamaya hazırlanıyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 72.56 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu, Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzına izin verdi. Şirket sermaye artırımı yöntemiyle 7 milyon lira nominal hissesini, hisse başına 28 liradan halka arz edecek. Toplam 196 milyon lira büyüklükteki halka arz sonrası şirketin yüzde 20,6'sı borsaya kote olacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yaptıkları görüşmede, Kabil Havalimanı güvenliğini Türkiye’nin sağlaması konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 2002’de ABD’nin Irak’ı işgal etmesine izin veren "Irak’ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki” (AUMF) adlı yetkilendirmeyi iptal eden yasa tasarısı kabul edildi.

ABD Başkanı Biden'in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir görüşme ayarlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BoJ Eylül sonunda tamamlanması planlanan COVID-19 Pandemisi Yardım Programının tarihini 6 ay uzattı. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı.

Goldman Sachs, FOMC toplantısı sonrası açıklanan Fed yetkilileri nokta tahminlerinin 2023'te faiz artırımına işaret etmeleri sonrası Fed'den ilk faiz artırımına yönelik kendi beklentisini de 2023'e çekti.

Handelsblatt gazetesine konuşan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Jens Weidmann, para politikasının 2022'de normalleşmesini beklediğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TCMB kısa vadeli dış borç istatistiklerini, TOBB kurulan ve kapanan şirketler verilerini duyuracak (10.00).

Almanya üretici fiyatları günün öne çıkan verilerinden biri olacak. Almanya'da üretici fiyatlarının Mayıs'ta aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 6,4 arttığı düşünülüyor. Nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 5,2 artış yaşanmıştı.

Avrupa'da erken saatlerde gelecek diğer bir veri İngiltere perakende satışları olacak. Bir önceki ay yüzde 9,2 artan perakende satışlarda Mayıs ayı beklentisi yüzde 1,6 artış yönünde oluştu. Yıllık bazda ise baz etkisiyle yüksek beklenti devam ediyor. Nisan'da yüzde 42,4 olan artışın geçen ay yüzde 29,0 olacağı tahmin ediliyor.