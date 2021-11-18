Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Kasım 2021)

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına kilitlendi. Türk Lirasında son günlerde sürekli yukarı yönde yaşanan hareketliliğin ardından analistler TCMB'den gelecek kararı bekleyecek.

TCMB son iki toplantısında piyasaların beklentisinin üzerinde 300 baz puan faiz indirimine gitmişti (14.00). Piyasa anketlerinin neredeyse tamamında faiz indirimi yönünde görüş belirtilirken, beklentiler 100 baz puan indirim yönünde yoğunlaşıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Dolar/TL'deki yükseliş baş döndürmeye devam ediyor. Geçen cuma 10 lirayı aşan kur, sadece 3 günde yaklaşık yüzde 10 yükseldi 11 lira sınırına dayandı. Gece saat 4 sularında 10,9678'i gören dolar/TL, bu sabah saat 08.00'de 10,84 düzeyindeydi. Euro/TL ise 12,43'ü gördükten sonra bu sabah 12,31'den el değiştiriyor.

ABD dışındaki ülkelerde, faiz oranları ve ekonomik büyüme görünümü hakkında oluşan tedirginlikle piyasalar genelinde riskli varlıklardan çıkış görüldü. Asya seansında hisse piyasaları gerilerken devlet tahvilleri, altın ve yen gibi güvenilir liman olarak görülen varlıklar değer kazandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi erken işlemlerde yüzde 0.6 geriledi.

Petrol fiyatları ABD, Japonya ve Çin'in ham petrol rezervlerinden satış yapabileceğikleri beklentisiyle sert düşüş kaydederken brent petrolün varili bu sabah 80 doların hemen altında seyrediyor. Brent ham petrolü dünkü düşüşle birlikte geçen ay gördüğü üç yılın zirvesine kıyasla yüzde 8'in üzerinde gerilemiş oldu. Spot altının onsu ise 1.865 dolarda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, 100 dolar ve üstünde, kimlik beyanı zorunlu olacak.

Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin Pentagon’dan açıklama yapıldı. ABD heyetine başkanlık eden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper’ın "TSK'nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdıklarını" ifade ettiği aktarılan açıklamada, "Heyetler, ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerin üzerine bina edilecek şekilde birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group, varlık satışına devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, stablecoinlere atfedilebilecek ana risklerin güçlü, tutarlı gözetim ve denetim yokluğundan kaynaklandığını savundu.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, küresel ekonominin pandeminin etkilerinden çıkmaya çalışması ile piyasaların zorlu bir dönem ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Moderna 18 yaşın üzerindeki yetişkinler için COVID-19 aşısının takviye dozuna onay verilmesi için Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurdu.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak (10.00).

Haftanın en önemli gündem maddesi olan TCMB faiz kararı açıklanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da önemli bir verinin beklenmediği günde ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (16.30), Conferance Board Öncü Göstergeler Endeksi (18.00), doğal gaz stokları (18.30), Kansas City Fed İmalat Endeksi (19.00) verileri bulunuyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ekonomi ve para politikası üzerine bir sunum yapacak (22.00).