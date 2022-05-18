Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Mayıs 2022)

Yurt içinde beklenen bir verinin olmadığı yeni günde, İngiltere enflasyon ve ABD konut başlangıçları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

10 gündür aralıksız olarak devam eden yükselişlerle yıl içindeki zirvesini güncelleyen dolar/TL, dün günün son saatlerinde 15,90'ın üzerine hareketlendi. Sabah saatlerinde 15,80'li seviyelere geri dönen dolar/TL, 15,82-15,83'ler düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL de benzer düşüşlerle 16,65'lere çekildi.

Petrol fiyatları, Çin'de katı koronavirüs önlemlerinin bir kısmının kademeli olarak gevşetilmesiyle talebin toparlanacağı beklentilerinden destek bularak kazanımlarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 artarak 112,4 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, hafif toparlanan dolar, tahvil getirilerindeki yükselişler ve Fed'in agresif enflasyon tutumunun yarattığı baskıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 artarak 1.808 dolara yükseldi.

Asya borsaları, devam eden enflasyon endişeleri ve faiz artırımlarının küresel ekonomik büyümeyi aşağı çekeceği endişeleriyle son günlerde elde ettiği kazanımları sürdürmekte zorlanırken, hafta başında 20 yılın zirvesinde seyreden dolar endeksi dünkü kayıpların ardından yatay seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi gün içerisinde elde ettiği kazanımları geri vererek yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini bildirdi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye’ye gitmeye hazırız" dedi.

Japon ekonomisi, 2022 yılının ilk çeyreğinde daraldı. Japonya'da GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,2 küçülürken Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi. Ekonomistler aylık bazda yüzde 0,4; Ocak-Mart dönemi için ise yüzde 1,8 daralma bekliyordu.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Amerika'nın müttefiklerini Ukrayna'ya yapılan mali desteği arttırmaya çağırdı. Yellen, şimdiye kadar açıklanan yardımların Ukrayna'nın kısa vadeli ihtiyaçlarını gidermeye yetmeyeceğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in Temmuz veya Eylül'e kadar daha küçük faiz artırımları ile gitmesini desteklediğini söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in arzdaki darboğaz aşılana kadar faiz oranlarını artırmaya ihtiyacı olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sırasında işlediği savaş suçlarına dair kanıtları ortaya çıkarmak üzere başlattığı "Çatışma Gözlemevi" programını açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, yatırım yaptığı ve tamamını satın alma teklifi verdiği Twitter'ın kullanıcı sayısına yönelik endişelerinin giderilmesi için ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC'e başvurdu.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2021" haber bültenini yayımlayacak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu'nun programında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi de bulunuyor.

Piyasaların merakla beklediği İngiltere'nin enflasyon rakamları ekranlara düşecek. İngiltere'de Mart ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,1 artarken, yıllık artış yüzde 7,0 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Üretici çıktı fiyat artışı ise aylık yüzde 2,0 olurken, yıllık yüzde 11,9 olarak açıklanmıştı (09.00).

Euro Bölgesi araç kayıt rakamları açıklanacak. Bir önceki ay araç kayıtları yüzde 20,5 düşüş göstermişti (09.00).

Günün beklenen diğer enflasyon kararı Euro Bölgesi için olacak; final tüketici fiyat rakamları açıklanacak (12.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD'de bir diğer konut verisi konut başlangıçları ve inşaat izinleri olacak. Ülkede konut başlangıçları bir önceki ay yüzde 0,3 artışla 1,79 milyona ulaşırken, inşaat izinleri yüzde 0,4 artışla 1,87 milyon olmuştu (15.30).

Petrol oyuncularının daha dikkatle izlediği DoE petrol ve petrol ürünleri haftalık stok rakamları açıklanacak (17.30).

Piyasaların yakından takip edeceği son gündem maddesi ABD Hazinesi'nin 20 yıllık tahvil ihalesi olacak. Bir önceki ihalede yüzde 3,095 ortalama faizle borçlanan ABD Hazinesi'nin bu ihalesinde çıkacak faiz analistler tarafından dikkatle izlenecek (20.00).