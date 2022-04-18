Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Nisan 2022)

Yurt içinde haftaya Hazine'nin düzenleyeceği ihale ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak konut fiyatları verileriyle başlanacak. Birçok ülkede "Paskalya" nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyelerinden başlıyor. Dolar/TL, 14,62; euro/TL ise 15,80'den işlem görüyor.

Japonya'nın Nikkei endeksi, piyasaların çoğunun Paskalya tatilinde kapalı kalmasıyla düşük işlem hacmi görülmesi nedeniyle ABD vadeli işlemlerinde görülen düşüşlerin ardından art arda ikinci günde geriledi. ABD borsalarında işlemler bugün tekrar başlayacak, ancak İngiltere, Avustralya ve Hong Kong borsaları Paskalya tatili boyunca kapalı kalacak.

Petrol fiyatları, Ukrayna'daki krizin tırmanmasıyla Batılı devletler tarafından başlıca petrol ihracatçılarından olan Rusya'ya uygulanan yaptırımların ağırlaştırılacağı yönünde beklentiler nedeniyle küresel arzda görülen sıkışıklığa dair endişelerin artmasıyla yükseldi. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 113,20 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna arasında devam eden krizin risk iştahını azaltması ve yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmesiyle yükselerek Mart'ın ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.984 dolar ile 14 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının yüzde 0 olarak belirlendiğini, yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesapların dönüşümüne bağlı olarak TL zorunlu karşılıklara ilave faiz/nema ödenmesi uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Bankacılık Kanunu’na ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Rusya, Türkiye’den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile yaptığı görüşmede savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasını ele aldıklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de, sokağa çıkma kısıtlamaları ve fabrikaların kapatmasına rağmen GSYH 2022 yılının ilk çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyüme gösterdi. İlk çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 4,6 olacağı yönündeydi.

Çin'de sanayi üretimi piyasa beklentilerine paralel, yüzde 5,0 artış gösterdi.

ABD'ye Şubat ayında net sermaye girişi 162,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksi rakamlarını açıklayacak. Konut fiyatları yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 seviyesinde artış göstermişti (10.00, 14.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek (16.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bir önceki 10 yıllık enflasyona endeksli tahvilde faiz sıfırın altına inerek, yüzde -2,38 seviyesinde oluşmuştu.

Avrupa'da Paskalya tatili nedeniyle öne çıkan bir verinin olmadığı günde, İspanya dış ticaret rakamları takvimde yer alıyor (11.00).

Brezilya'da IGP-10 enflasyon endeksi yayımlanacak (14.00).

ABD'de günün beklenen tek verisi NAHB konut piyasası endeksi Nisan ayı rakamları olacak. Endeks bir önceki ay 79 seviyesinde gerçekleşmişti (17.00).

St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard, ABD ekonomisi ve para politikası hakkında konuşacak (23.00).