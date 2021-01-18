Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Ocak 2021)

Yurt içi piyasalarda PPK haftasının açılışında döviz kurları yatay bir başlangıç yaptı. Bugün, Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yurt içi yatırım pozisyonu istatistikleri dışında önemli bir veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Geçtiğimiz hafta boyunca 7,33 ile 7,52 aralığında dalgalanan dolar/TL, haftanın açılışında 7,46-7,47 düzeyinde yatay seyrediyor. Euro/TL ise benzer bir grafikle 9,01 seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda Asya seansında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi piyasaları yükseltirken Japonya ve Güney Kore'de ise yüzde 1'leri aşan kayıplar yaşanıyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,3 civarı ekside. ABD piyasaları 'Martin Luther King Günü' nedeniyle bugün kapalı olacak.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları 1.830 dolara doğru hareketlenirken petrol fiyatları, Çin ve ABD'de artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişelere bağlı olarak geriledi. Brent petrolün varili yüzde 1 civarı düşüşle 55 doların altına indi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. (10.00) Euro Bölgesi maliye bakanları, Euro'nun uluslararası rolünü, COVID19 krizinin ardından Euro Bölgesindeki dengesizlikleri tartışmak üzere bir araya gelecekler (17.00).

..::TÜRKİYE'DEN HABERLER::..

TMSF'nin kayyumluğundaki şirketlere yönelik yol haritasının çizilmesi için hukuki süreçlerin kesinleşmesini beklediklerini açıklayan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Koza Altın'ı eğer hukuki süreçleri kesinleşirse Türkiye Varlık Fonuna devredebiliriz, bu bir opsiyon" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Özil, gece yarısı İstanbul'a geldi.

..::DÜNYADAN SON GELİŞMELER::..

Çin'de GSYH 4'ncü çeyrekte yüzde 6,5 ile beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdi. Beklentiler ise yüzde 6,1 artış olacağı yönündeydi. 2020 yılının tamamına bakıldığında ise COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik krizi çabuk atlatan Çin ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, Müslüman ülkelere vize yasağını kaldırması ve ABD'yi yeniden Paris İklim Anlaşmasına döndürmesi bekleniyor.