Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Şubat 2022)

Haftanın son günü yurt içinde tüketici güven endeksi ve konut satışları, yurt dışında İngiltere perakende satış verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın son işlem gününe TL, değerlenerek başlıyor. Günlerdir 13,60 civarında seyreden dolar/TL, bu sabah 13,55'in altında işlem görürken euro/TL de benzer grafiklerle 15,40'tan el değiştiriyor.

Asya borsalarındaki satışlar ABD dışişleri bakanının Rus mevkidaşı ile görüşmeyi kabul etmesinin ardından Ukrayna gerilimine diplomatik bir çözüm getirilebileceği beklentileriyle azalırken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi gün içerisinde yüzde 1.62 gerilemesinin ardından sabah seansını yüzde 0.51 ekside kapattı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Stokçuluk cezasının artırılmasına ilişkin yasa hükmü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğine eklendi. Yeni düzenlemeyle birlikte stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 2 milyon TL'ye kadar para cezası kesilebilecek.

SPK, İnvestco Holdingin pay başına 24 lira, Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay başına 11,50-12,50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.

Rusya, Ukrayna’nın NATO’ya kabulünün silahlı çatışmayla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planı olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir. Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor” dedi.

Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un gelecek haftanın ikinci yarısı için yaptığı görüşme davetini kabul etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ülkenin doğusunda herhangi bir saldırı planlamadığını söyledi.

ABD Senatosu federal hükümete 11 Mart’a kadar kaynak sağlayacak geçici ödenek tasarısını 27’ye karşı 65 oyla kabul etti. Tasarı geçmeseydi federal hükümet 18 Şubat Cuma gününden itibaren kısmen kapanacaktı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, COVID-19 krizinin ortasında olmaya devam ettiklerini ve hükümetin ekonomiye "hiç çekinmeden" daha fazla mali destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

G20 maliye bakanlarına göre enflasyon ve jeopolitik riskler küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor.

Japonya'da çekirdek enflayon Ocak ayında son 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in ekonomiye sağladığı desteği geri çekme konusunda Büyük Resesyon sonrasında yaptığından daha agresif şekilde hareket etmesi, bu çerçevede faiz oranlarını daha hızlı artırması ve bilançosunu daha çabuk şekilde daraltması gerektiğini söyledi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçmesi gerektiğini, ancak bunun Fed'in sıkı para politikasına doğru gittiği anlamanı gelmeyeceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK ve TCMB tarafından ortak hazırlanan tüketici güven endeksi verisinin Şubat ayı rakamları duyurulacak. Tüketici güven endeksi bir önceki ay yüzde 6,2 artışla 73,2 puana çıkmıştı (10.00).

TÜİK aynı saatte Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini de yayımlayacak.

TCMB, Aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, TOBB kurulan ve kapanan şirket sayıları verilerini açıklayacak (10.00).

İngiltere'nin Ocak ayına ilişkin perakende satış verileri yayımlanacak. Perakende satışlar Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,9 azalmıştı (10.00).

Avrupa'da günün son verisi Euro Bölgesi için Şubat ayına ilişkin öncü tüketici güven endeksi verisi olacak. Tüketici güven endeksi bir önceki ay -8,5 seviyesinde açıklanmıştı (18.00).

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "2022 ABD Para Politikası Forumu"nda mevcut ekonomik koşullar ve para politikası hakkında konuşacak (18.15).

ABD'den gelecek veriler ikinci el konut satışları, Conferance Board öncü göstergeler endeksi (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) olacak.

New York Fed Başkanı John Williams, New Jersey City Üniversitesi, Guarini Uluslararası Eğitim ve Ekonomik Hareketlilik Enstitüsü tarafından düzenlenen ekonomik görünüm üzerine sanal etkinliğin açılış konuşmasını yapacak (19.00).