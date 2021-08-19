Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Ağustos 2021)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları özetini yayımlayacak. Ayrıca haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri de yakından izlenecek. Yurt dışında ise ABD işsizlik maaşı başvuruları verisi gelecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ile başlayan Türk Lirası'ndaki değer artışı dün son buldu. Üst üste 4 gündür devam eden düşüş hareketiyle 8,37'li seviyeleri seviyeleri gören dolar/TL'de, dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor. Kur sabah saatleri itibarıyla 8,50'nin hemen altında değerleniyor. Dolar/TL'deki yükselişte küresel piyasalarda ABD Doları'nın değerlenmesi etkili oluyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL de son 3 ayın en düşük seviyesi olan 9,8542'ye çok yaklaştığı 4 günlük çekilmesini 9,8670'te sonlandırdı. Euro, bu sabah saatlerinde 9,83 TL'den el değiştiriyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının tahvil alım hızının bu yıldan itibaren azaltılabileceği ihtimalinin artığına işaret etmesinin ardından gerilerken dolar son ayların en yüksek seviyesini gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,63 düşüşle geçen ay gördüğü bu yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,21, Avustralya endeksi yüzde 0,54, Hong Kong Han Seng endeksi 0,45 yüzde geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,37 düştü.

Fed'in tahvil alımlarını bu yıl içinde azaltacağına işaret eden tutanakların ardından Dolar Endeksi, 93,502'ye yükselerek 5 Kasım'dan bu yana en güçlü seviyesini gördü. Euro/Dolar paritesi de 4 Kasım'dan beri ilk defa 1.16655 dolara geriledi.

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının ardından doların güçlenmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 1.774 dolara gerilerken 9 Ağustos'tan beri en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Petrol fiyatları, dünya genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle üst üste altıncı günde de düşerken ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Böylece brent petrol Şubat 2020'den beri en uzun kesintiz düşüşü kaydetti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı ilk işlemlerde 67.10 dolara düşerek 24 Mayıs'tan beri en düşük seviyesini gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kabil havalimanının güvenliğini sağlama teklifinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi. Afganistan'da 600 askeri olan Ankara, ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil havalimanının korunması ve işletilmesi için Washington'a teklifte bulunmuştu. Erdoğan, Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasıyla yeni bir tablonun ortaya çıktığını ifade ederek, "Sahada oluşan bu yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz" dedi.

27-28 Temmuz tarihlerinde yapılan Fed toplantısı tutanaklarına göre, ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin temmuz toplantısında teşviklerin geri çekilme zamanlaması ve mekanizması konusunda fikir ayrılıkları yaşandığı ortaya çıktı. Katılımcılar varlık alım hızının azaltılması için görünümü aktif şekilde tartıştılar.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in para politikasını şimdi sıkılaştırmaktan kaçmak için gelecekteki enflasyonun gücünü yanlış okuması halinde, "çok yıkıcı" faiz artırımlarının ve hızlı politika değişikliklerinin gerekebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Afganistan’daki belirsizlik nedeniyle ülkenin IMF kaynaklarına erişimini kestiği bildirildi.

Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güvenleri Ağustos ayında son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hizmet sektörünün ekonomiye güveni de pozitife döndü.

Çin Merkez Bankası'nın yuanın günlük hareketi için orta noktayı düne göre yüzde 0,1 daha yukarıda belirlemesi Çin'in ticaret ağırlıklı yuan sepet endeksini 5,5 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde Merkez Bankası, kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak (10.00).

Günün en önemli gündem maddesi TCMB Para Politikası toplantı özeti olacak. TCMB'nin 12 Ağustos'ta yaptığı ve faizlerde bir değişikliğe gitmediği toplantısının özet tutanakları yayımlanacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), Conferance Board Öncü Göstergeler Endeksi (17.00) verileri bulunuyor.

Endonezya (10.30), Norveç (11.00) merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacaklar.