Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Ekim 2021)

Yurt içinde, Türk Lirası'ndaki değer kaybı hız kesmeden devam ederken Hazine ihaleleri dışında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün akşam saatlerinde 9,35'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah zirvesini 9,3743'e kadar taşıdır. Son 11 işlem gününün 10'unda yükselen ve 8 gündür üst üste rekor kıran dolar/TL'nin sadece ekim ayındaki değer artışı yüzde 5'in üzerine çıktı. Euro/TL'de de yeni zirve 10,9317'ye ulaştı. (Saat 08:15 itibariyle)

Asya borsaları, Çin'in beklentilerin altında kalan verilerin yatırımcı endişesini önceki gün artırmasının ardından Çin piyasalarındaki toparlanma ve Wall Street'te teknoloji hisseleri öncülüğünde gerçekleşen yükselişden destek bularak yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, MSCI'ın küresel hisseler endeksindeki artışlara paralel olarak ABD bilanço dönemine güçlü başlanmasıyla yüzde 0,8 yükseldi. Böylece MSCI endeksi, 5 Ekim'de kaydedilen 12 ayın en düşük seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 5 artmış oldu.

Ekonomik büyümede yavaşlama gösteren Çin verileri ve ABD'de Eylül ayında azalan sanayi üretiminin etkisiyle, salgın hastalık sonrası zorlu toparlanma süreci devam ederken, talebe dair yeni endişelerin de etkisiyle ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı düşerken, Brent ham petrolü de ikinci günde de gerilemeye devam etti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, dün %0.6 geriledikten sonra bugün yüzde 0,5 düşerek 83,90 dolara geriledi.

Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1.767 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'un Ankara'ya F-16 savaş uçaklarını satmayı teklif ettiğini söylemesinin ardından, Türkiye’ye hiçbir finansman teklifinde bulunmadıklarını açıkladı.

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayımlayarak, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çağrıyı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı.

Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin Japonya açıklarına en az bir balistik füze fırlattığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, Biden yönetimi dış politikada ekonomik ve finansal yaptırımları kullanmayı sınırlamayı planlıyor.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 10 kadar Çin ve Rus savaş gemisinden oluşan bir filo, Japonya ile kuzeydeki Hokkaido adası arasında bulunan Tsugaru Boğazı'ndan geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti üyesi bazı parlamenterlerin dile getirdikleri endişelere rağmen Çinli yatırımcıların İngiltere'ye ilgilerini geri çevirmek istemediklerini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyatları Endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine, 8 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden satışa sunacak. Hazine ayrıca 2 yıl vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak.

ABD'de konut başlangıçları (15.00) ve API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor. Konut başlangıçlarının yüzde 0,3 düşüşle 1,61 milyona gerilemesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri Frank Elderson (14.10), Fabio Panetta (15.00), Philip Lane'in (17.00) yanısıra İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey (15.05), Philadelphia Fed Başkanı

Patrick Harker (15.50), San Francisco Fed Başkanı Mary Daly (18.00) ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (20.00, 21.50) konuşma yapacak.