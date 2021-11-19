Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Kasım 2021)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde döviz kurlarındaki hareketler yine piyasaların odağında olacak. Yurt dışında ise Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satışlar takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirası'nda sert değer kayıpları devam ediyor. Dün piyasaların kapanışına doğru zirvesini 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bu sabah 11,10-11,15 bandında değerleniyor. Euro/TL ise 12,65 seviyelerinden el değiştiriyor.

Asya borsaları, dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Çinli Alibaba'nın beklentilerden zayıf bilançosunun ardından Çin'deki düzenleme değişikliklerinin oluşturduğu baskı ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,44 geriledi. Endeks bu seviyeden kapanması halinde haftalık bazda yüzde 1,2 gerilemiş olacak. Japonya'nın Nikkei endeksi ise Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın 490 milyar dolar (56 trilyon yen) tutarında yeni bir yardım paketi açıklamasının ardından yüzde 0,40 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda piyasadaki oynaklığı görmezden gelerek beklentiler doğrultusunda politika faizini 100 baz puan indirdiğine işaret eden JP Morgan, TCMB'nin yeni bir faiz indiriminin de sinyalini verdiğini savundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) "Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Ticaret AŞ ile Yeşildağ Hayvancılık'ın satışa çıkardı. Leziz Tarım için muhammen bedel 9,45 milyon TL Yeşildağ Hayvancılık için ise muhammen bedel 36 milyon TL olarak belirlendi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz oranlarını artırmaya gelecek yılın ortalarında, ABD ekonomisi pandemi öncesinde sahip olduğu enerji iş gücü piyasasını geri kazandığında, başlayabileceğine inandığını söyledi.

COVID vakalarının rekor düzeye çıktığı Almanya, aşısızlara karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 2020 başkanlık seçimlerini siber saldırı ile etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla İranlı 6 kişi ve 1 şirkete yaptırım uyguladı.

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi, Başkan Joe Biden'in 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki sosyal harcama paketinde, bu harcamaların maliyetini karşılamak için yeterli gelir yer almadığını savundu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümetinin ekonomiyi canlandırmak amacıyla güçlü bir paket hazırlamakta olduğunu, pakette 56 trilyon yen (490 milyar Dolar) büyüklüğünde bütçe harcamasının yer alacağını ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, TOBB kurulan ve kapanan şirketler verilerini açıklayacak (10.00).

TBMB Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katılacak.

-Yurt Dışı Gündem..

Avrupa piyasalarında Fransa işsizlik oranı (09.30), Almanya üretici fiyatları, İngiltere perakende satışlar (10.00) takip edilecek. Almanya'da üretici fiyatlarının aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 16,2 artması bekleniyor. İngiltere'de perakende satış beklentisi aylık yüzde 0,8 artış, yıllık yüzde 1,9 düşüş yönünde oluştu.

ABD'de tek veri Baker Hughes tarafından açıklanacak sondaj kuleleri olacak (21.00)