Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Nisan 2022)

Yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise ABD konut başlangıçları rakamları izlenecek.

Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları da bugünden itibaren tüm hafta boyunca izlenecek gündem maddesi olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın ikinci gününe yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, 14,65 civarında işlem görürken euro/TL 15,78'den değerleniyor.

Asya borsalarında, Çin'in ekonomik yavaşlamanın etkilerini hafifletmek için devreye soktuğu önlemlerin ve Fed'in para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştıracağı beklentisinin etkisiyle temkinli işlemler görüldü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri taşıt dışı menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerini Türk parası cinsinden yerine getirecekler.

Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını "önceden tasarlanmış bir terör kampanyası" olarak nitelendirerek, "Türk ortaklarımızla bir dizi ortak çıkarlarımız var. Şu an hala uzak olmasına rağmen F-35 programı söz konusu olduğunda bunun yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a teslim etti.

Bir rapora göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ofisi de dahil olmak üzere hükümet yetkililerinin kullandığı dijital ağlarda İsrail yapımı casus yazılımlar tespit edildi.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki sabit kuponlu tahvil için ihaleye çıkacak. 2 yıllık sabit kuponlu tahvil ilk kez ihraç edilirken, 4 yıllık sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Bir önceki 2 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 25,36, 4 yıllıkta yüzde 27,52 seviyesinde oluşmuştu.

Hazine 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasını da doğrudan satacak.

TMBB Genel Kurulu'nda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Haftanın ilk günü olduğu gibi ikinci gününde de Avrupa'da önemli bir veri bulunmuyor. Almanya'nın 5 yıllık tahvil ihalesi, piyasaların en öncelikli takip edeceği gündem olacak. Bir önceki 5 yıllıkta ortalama faiz yüzde 0,21 seviyesinde oluşmuştu (12.30).

ABD'nin Mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri rakamları yayımlanacak. Bir önceki ay konut başlangıçları yüzde 6,8 artışla 1,77 milyon, inşaat izinlerinin 1,9 düşüşle 1,86 milyon olmuştu. Analistler konut başlangıçlarının 1,73 milyona, inşaat izinlerinin 1,82 milyona inmesini bekliyorlar (15.30).

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, New York Ekonomi Kulübü'nde güncel ekonomik olaylar veya para politikası hakkında konuşacak (19.00).

ABD Hazinesi 52 haftalık bono ihalesi düzenlerken (20.00), API petrol ve petrol ürünleri stoklarını (23.30) yayımlayacak.