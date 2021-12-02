Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Aralık 2021)

İstifa eden Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin atanmasının yankıları günün en önemli gelişmesi. Yanı sıra piyasaya dün gelen doğrudan döviz müdahalesinin bugün devam edip etmeyeceği de piyasaların takibinde olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırımcı Toplantısı da yurt içi piyasalarda önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışında ise öne çıkan çok önemli bir gelişme ya da veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Merkez Bankası'ndan dün gelen döviz müdahalesiyle 12 liranın altına kadar çekilse de bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, ağırlıklı olarak günü 13,30-13,50 bandında geçirmişti. Dolar/TL'nin bu sabah piyasalarda 13,50'nin hemen altında değerlenirken euro/TL ise 15,25-15,30 aralığında işlem görüyor.

Asya borsaları, dalgalı işlemler görülürken Çin gayrimenkul hisselerindeki kazanımlardan destek alarak yükseldi. Ancak, Omicron varyantına dair endişeler bölge borsalarındaki kazanımları sınırladı. Hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturan bir başka konu ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in tahvil alımlarını azaltma programının takvimini öne çekmeyi değerlendireceğine işaret etmesi oldu. Bu hamlenin faiz artırımlarının öngörülenden daha erken gerçekleşeceğinin sinyali olduğu düşünülüyor.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,25 yükselen Çin lokomotif endeksi ve yüzde 0,2 yükselen Hong Kong Hang Seng endeksinin desteğiyle yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası’nın 7 yıl sonra gelen ilk müdahalesinde işlem büyüklüğü spot ve vadeli piyasa toplamında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19’un Omicron mutasyonuna en az 23 ülkede rastlandığını ve bu sayının artması beklendiğini açıkladı.

S&P, Türkiye’nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e, 2022 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,3'ten 3,7'ye çıkarıldı.

ABD Kongresi, federal hükümete ödenek akışını devam ettirecek bir tasarıyı bu hafta içinde oylamaya sunmayı hedefliyor. Eğer Cuma geceyarısına kadar tasarı geçirilemezse ABD'de bir kez daha hükümetin kapanması krizi yaşanacak.

Fed'in "Bej Kitap" raporunun kasım sayısı yayımladı. Raporda ABD ekonomisinin ekim ve kasım başında "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü belirtildi. Bazı bölgelerde güçlü talebe rağmen büyümenin tedarik zinciri aksaklıkları ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle kısıtlandığı, tüketici harcamalarının ılımlı artış gösterdiği aktarıldı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde diğer bir gündem maddesi TCMB tarafından düzenli olarak yapılan yatırımcı toplantısı olacak. TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle videokonferans yoluyla bir araya gelecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11:00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak (11.30).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Euro Bölgesi için işsizlik oranı ve üretici enflasyonu verileri beklenecek (13.00). İşsizlik oranının yüzde 7,4'ten yüzde 7,3'e inmesi, üretici enflasyonunun aylık yüzde 3,8, yıllık yüzde 20,0 olması bekleniyor.

ABD'de Challenger tarafından açıklanan işten çıkarma verileri (15.30), işsizlik başvuruları (16.30), doğal gaz stokları (18.30) bulunuyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (16.30-19.30), ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta (17.00) ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin (19.30) konuşma yapacaklar.

OPEC+, üretim politikasını belirlemek için bakanlar düzeyinde toplantı düzenleyecek.