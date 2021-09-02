Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Eylül 2021)

Piyasalar yurt içinde ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının ve haftalık para banka verilerinin öne çıktığı günde, Euro Bölgesi üretici fiyatları ve ABD verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

10 Ağustos'taki 8,67 seviyesinden sonra kademeli olarak gerileyen dolar/TL, dün 8,30'un altına inmiş ve 8,27'ye kadar çekilmişti. Dolar/TL, bu sabah saatlerinde ise hafif yukarı yönlü seyrederken 8,30'un altında kalmaya devam ediyor. Euro/TL'de de işlemler 9,84-9,85 düzeyinde gerçekleşiyor.

Asya borsaları beklentilerin altında açıklanan verilerin ardından Çin ekonomisine yönelik endişelerin artmasıyla temkinli seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 artışla 5 haftanın zirvesine yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti. Dün açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi verileri (PMI) dokuz Asya ülkesinden sekizinde imalat sektörünün hammadde ve ara malı alımlarında karşı karşıya kaldığı teslimat sürelerinin tekrar uzadığını gösterdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.800 dolar seviyesinin üzerinde yatay bir seyir ile ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Spot altın düne göre sınırlı düşüşle 1.811 dolar seviyesinde.

OPEC+'nın dün yaptığı toplantıda üretimin Aralık ayına kadar aylık 400 bin varil/gün artırılması kararını devam settirmesinin ardından petrol fiyatlarında hafif bir gerileme yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 71,4 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüme kaydetmesinin ardından uluslararası finans devleri yıl sonun büyüme öngörülerini revize etti. JPMorgan daha önce yüzde 6,8 olarak açıkladığı 2021 büyüme tahminini 8,4'e çıkartırken Goldman Sachs ise 2021'in tamamı için büyüme öngörüsü yüzde 7,5'ten yüzde 9,5 yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Peru'nun kredi notunu düşürdü. Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "A3"ten "Baa1"e çekildi. Moody's, not indirimine gerekçe olarak siyasette sürekli kutuplaşan ve parçalanmış bir ortamın risk yaratması ve bunun politika yapma kapasitesini önemli ölçüde azaltmasını gösterdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 2025 yılına kadar değiştirmeyeceğini öngördü.

Japonya Merkez Bankası(BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Goushi Kataoka, koronvavirüs salgınının ekonomi üzerinde ilk beklentilerden daha uzun süre baskı yaratabileceğine işaret etti. Kataoka, BOJ'un ılımlı ekonomik toparlanma tahminine yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu.

GÜNÜN AJANDASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza törenine katılacak (11.00).

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak (11.30).

Her perşembe olduğu gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler vee yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Euro Bölgesinden gelecek üretici fiyatları, Avrupa'da izlenecek en önemli veri olacak (12.00). Üretici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4, geçen yıl aynı aya göre yüzde 10,2 artış göstermişti. Temmuz ayında fiyatların aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 11 artacağı tahmin ediliyor.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), işsizlik başvuruları, ticaret dengesi, tarım dışı verimlilik (15.30), fabrika siparişleri (17.00), doğal gaz stokları (17.30) verileri izlenecek.