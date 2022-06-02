Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Haziran 2022)

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık veriler takip edilirken, yurt dışında Euro Bölgesi üretici enflasyonu, ABD özel sektör istihdamı öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün 16,45'in üzerini test ettikten sonra günü 16,40'ın hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah da 16,40'ın hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL ise yüzde 0,5 civarı yükselişle 17,58 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel yatırımcıların enflasyon ve resesyona dair endişeleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızı konusunun yarattığı belirsizlik, Rusya-Ukrayna savaşının gıda ve emtia fiyatlarına etkileri ve Çin'deki katı koronavirüs tedbirleri nedeniyle tedarik zincirinde artan aksamalar ile beraber kuvvetlendi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,25 geriledi.

Brent ham petrolü son işlemlerde varil başına yüzde 2'nin üzerinde düşerek 114 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş Financial Times'ın Rusya'nın ham petrol üretiminin belirgin şekilde azalması durumunda Suudi Arabistan'ın üretimi artırabileceği yönünde haberinin ardından ivme kazandı.

Altın fiyatları, ABD'nin Hazine tahvil getirilerindeki düşüşlerden destek bulsa da kazanım elde eden doların altını baskılaması nedeniyle 1.845 dolar düzeyinde yatay seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye’den yetkililerle Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Türkiye’nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı” ifadelerini kullanarak, “Terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşı hayatını kaybetti” dedi.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin en büyük bankasını ufukta görünen bir "ekonomik kasırgaya" karşı hazırlamakta olduğunu söyledi ve yatırımcılara da aynısını yapmalarını tavsiye etti.

New York Fed Başkanı John Williams, stabilkoinler ve merkez bankası dijital paralarının "para taşımak ve ödeme yapmak için yeni bir yol" olma potansiyeline sahip olduklarını söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed için nötr para politikası duruşunun federal fon faizinin yüzde 2,5 olması anlamına geldiğini savundu ve faizin "yapılabildiği kadar çabuk" yüzde 2,5'e getirilmesini istedi.

Fed'in Mayıs ayı Bej Kitap raporu, 12 bölgesel Fed'den 3'ünün bir resesyondan endişe ettiklerini ortaya koydu. Bununla birlikte 12 bölgenin tamamı son rapordan bu yana hafif veya ılımlı bir büyüme yaşadıklarını ifade ettiler. Ancak 8 bölge gelecekteki büyümeyi yönelik beklentilerinin azaldığını da ortaya koydular.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin su ürünleri verilerini yayımlayacak (10.00).

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek (10.30).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 26 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Günün en önemli verisi Euro Bölgesi için üretici enflasyonu olacak. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla yıllık yüzde 36,8'e ulaşan üretici fiyatlarının rakamları gelecek (12.00).

ABD'nin Mayıs ayına ilişkin işten çıkarmalar verileri açıklanacak. Challenger Grey tarafından hesaplanan verilerde bir önceki ay 24 bin 286 işten çıkarma rakamı açıklanmıştı (14.30).

ABD'de bir gün sonra açıklanacak olan iş gücü rakamlarının öncü verisi kabul edilen ADP özel sektör istihdamı rakamları açıklanacak. Nisan ayında 247 bin istihdam açıklayan ADP'den Mayıs ayı rakamları gelecek (15.15).

Her hafta olduğu gibi işsizlik başvuruları ve yılın ilk çeyrek dönemi için final tarım dışı verimlilik verileri, ABD'nin veri akışı içinde yer alan diğer gündem maddeleri olacak (15.30).

Yine ABD'nin fabrika siparişleri rakamları, sanayi sektörünün görünümünün takibi amacıyla yakından izlenecek. Fabrika siparişleri bir önceki ay yüzde 2,2 artış göstermişti (17.00).

Doğal gaz stokları ve haftanın ilk günü nedeniyle normalde çarşamba günleri açıklanan DoE petrol ve petrol ürünleri stokları verileri ABD'den gelecek diğer rakamlar olacak (17.30, 18.00).

OPEC ve OPEC dışı 29'ncu Bakanlar Toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

İngiltere Londra Borsası "Banka Tatili" nedeniyle kapalı olacak.