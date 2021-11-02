Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Kasım 2021)

Yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmazken, yurt dışında İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirası, G20 Zirvesindeki Erdoğan-Biden görüşmesinden çıkan iyimser havanın desteğiyle güçlendi. Yen ayın ve haftanın ilk gününde 9,50'nin altını gören ve 9,53'ten kapanan dolar/TL, bu sabah ise 9,54-9,55 civarında değerleniyor. Euro/TL, 11,10'un hemen altında işlem görüyor.

Asya borsaları dalgalı, para birimleri ise dar aralıkta işlem görürken yatırımcılar gelecek yıl risk iştahına yön verecek olan başlıca merkez bankalarının para politikası toplantılarına odaklandılar.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8 yükselerek, kayıplarını telafi etti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi

yüzde 0,6 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere-Fransa arasındaki balıkçılık krizi nedeniyle uygulayacakları yaptırımları 1 gün daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, tüm ülkeleri küresel ısınmaya yol açan karbon dioksit salınımına bir bedel, fiyat uygulamaya çağırdı.

Rusya Merkez Bankası, artan gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist riskler gördüğünü, yüksek petrol fiyatlarının da etkisi ile bu risklerin enflasyon bekleyişlerini yüksek bir seviyede tutabileceğini bildirdi.

Associated Press ve NORC Kamu İşleri için Araştırma Merkez tarafından yapılan bir araştırma, ABD'lilerin yarısından fazlasının ülke ekonomisinin durumunun kötü, zayıf olduğuna inandığını ortaya koydu.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak finans dışı firma net döviz pozisyonu dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor (14.30).

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

Avrupa'da İmalat Sektörü PMI verileri takip edilecek. Macaristan, Polonya, İspanya, İtalya'da ilk kez açıklanacak veriler, Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi için final rakamları olarak gelecek. Öncü verilerle PMI Fransa'da 53,5, Almanya'da 58,2, Euro Bölgesinde 58,5 olmuştu.

ABD tarafında da çok önemli bir veri beklenmezken, API petrol stokları petrol işlemcileri tarafından izlenecek (23.30).