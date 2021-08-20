Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Ağustos 2021)

Yurt içinde Türkiye İstastik Kurumunun açıklayacağı veriler takip edilirken, yurt dışında Almanya üretici fiyatları, İngiltere perakende satışlar izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

ABD Doları'nın güç kazanmasıyla birlikte dolar/TL'de çarşamba günü başlayan yükseliş dün de devam etmiş ve kur 8,54'ün üzerine kadar tırmanmıştı. Haftanın son işlem gününün ilk dakikalarında kur ani ani fiyat hareketleriyle 8,27'ye kadar geriledikten sonra hızla 8,50 düzeyine tırmandı. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 8,50'nin hemen üzerinde. Dün kısa bir süre 10 TL'nin üzerini test eden euro/TL ise 9,97-9,98 bandından işlem görüyor.

Dün bu yılın en düşük seviyelerini gören Asya borsaları bugün kayıplarını artırırken dolar son günlerdeki kazanımlarını muhafaza ederek dokuz ayın zirvesinde işlem gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.75, Çin'in lokomotif hisseler endeksi yüzde 1.22, Hong Kong borsası yüzde 0.53 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.53 ekside.

Altın koronavirüsün Delta varyantının yayılmasının risk iştahını düşürmesiyle yükselirken

doların yüksek seyri yükselişi baskıladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artıda 1,784.07 dolar seviyesinden işlem görerek haftalık bazda yüzde 0.3 artıda.

Petrol fiyatları son üç ayın en düşük seviyelerinden toparlansa da haftayı koronavirüsün

Delta varyantının vaka sayılarında yaşanan artışın petrol talebi beklentilerini zayıflatmasıyla

yüzde 6 kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 2.6 ekside Mayıs ayından bu yana gördüğü en düşük seviyede kapandıktan sonra bugün yüzde 0.4 artıda 66.72 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kararnameye göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı bültende, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin, pay başına 5 TL'den, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin pay başına 20 TL'den ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise pay başına 9,90 TL'den halka arzını onayladı.

Çin Merkez Bankası(PBOC), beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. Faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam edecek.

Japonya'da Temmuz ayında çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık bazda düşüş piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Temmuz ayında çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 düştü. Ekonomistler ise fiyatlarda yüzde 0,4 düşüş bekliyorlardı.

Afganistan’daki son durumu görüşmek üzere toplanan G7 Dışişleri Bakanları, Taliban’a bölgeden tahliyelerin güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik çağrıda bulundu.

Almanya Maliye Bakanlığı, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüyen Alman ekonomisinin, canlı iç talebin etkisi ile üçüncü çeyrekte daha güçlü toparlanma yolunda ilerlediğini öne sürdü.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, takviye 3. doz Covid aşı programının uygulanacağını ve muhtemelen gelecek ay başlayacağını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi kabul edecek (14.15).

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'nde iş dünyası ile buluşacak (10.30).

TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, İşgücü Girdi Endeksleri, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımlayacak (10.00)

Merkez Bankası, uluslararası yatırım pozisyonu, TOBB kurulan ve kapanan şirketler verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim borç stoku rakamlarını duyuracak (17.30).

Avrupa açılışında Almanya'dan gelecek üretici fiyatları, İngiltere'den gelecek perakende satış verileri izlenecek (09.00).

ABD'de takip edilecek tek veri Baker Hughes tarafından açıklanacak olan sondaj kule sayıları olacak (20.00).

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, videokonferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenleyecek.