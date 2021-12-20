Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Aralık 2021)

Yurt dışı ve yurt içi piyasaların veri bakımından sakin olduğu haftanın ilk günü, yurt içinde TCMB'den uluslararası yatırım pozisyonu rakamları ve Kabine toplantısı takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 3'ün üzerinde artışla 17 seviyesini aşarken euro/TL de benzer şekilde yüzde 4'e yakın artışla 19,15'ler düzeyinde. (Saat 08:30 itibariyle)

Asya borsaları ve petrol fiyatları Avrupa'da yeni koronavirüs varyantı Omicron'dan kaynaklı vakaların artarak kısıtlamaların sıkılaşmasının ardından yeni yılda küresel ekonomiye olumsuz etkileri olabileceği endişeleriyle geriledi. Çin bir yıllık kredi oranlarını 20 ay sonra ilk kez indirdi, ancak bazı yatırımcılar beş yıllık kredi oranlarında da azaltıma gidilmesini ümit ediyordu. Buna rağmen, Çin lokomotif endeksi yüzde 0,4 geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,7 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Borsa İstanbul, bugün boyunca BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

TÜSİAD'ın son ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜSİAD ve yavruları sizin tek göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Siz acaba bu hükümeti nasıl çökertiriz de sömüreceğimiz bir hükümeti nasıl iş başına getiririz diye düşünüyorsunuz" ifadelerine yer verdi. Düşük faiz politikasını yineleyen "Erdoğan, Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda BBDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Nebati'nin banka genel müdürleriyle yaptığı toplantıda, "Faiz artırımının tartışmaya kapalı olduğu" yönünde vurgu yaptığı, bunun dışındaki sürecin yönetimi için tüm önerileri dinlemeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Asgari ücretten damga ve gelir vergisini kaldıran teklif TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu arada torbada işvereni üzecek bir detay dikkat çekti. Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasının aksine, teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almadı.

JPMorgan, müşterilerine Türk lirası algo işlemleri için aracılık hizmeti vermeyi sonlandırdı.

Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ’nin toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi desteklemek için gösterge konumdaki 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını Niman 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.

ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden’ın sosyal altyapı paketi olarak nitelenen ‘Build Back Better’ planına destek vermeyeceğini açıkladı. 50 Demokrat üyenin bulunduğu Senato’da Manchin’in oyu paketin geçmesi için kilit önemdeydi.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Frost, derhal yürürlüğe girmek üzere görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Korudo, para politikasını normalleştirmeyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi.

Fransa'nın ardından Almanya da İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ABD ile bir çatışmaya girmekten korkmayacağını, ancak her iki tara için faydalı olması halinde ABD ile işbirliğini memnuniyetle karşılayacaklarını da ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak (10.00).

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek (11.00).

Yılın son Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda en öncelikli konu ekonomik gelişmeler olacak. Toplantıda memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın görüşülmesi bekleniyor. Kabine her zaman olduğu gibi koronavirüs ile ilgili gelişmeleri ve terörle mücadeleyi de ele alacak (15.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç ve alacak stok verilerini yayımlayacak (17.30).

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmazken, tek izlenecek veri Euro Bölgesi cari işlemler dengesi olacak (12.00).

ABD'de tek veri Kasım ayı için Conferans Board Öncü Göstergeler Endeksi olacak. Endeks bir önceki ay yüzde 0,9 artış göstermişti.