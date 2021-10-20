Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Ekim 2021)

Yurt içinde piyasalarda, kapanışa doğru gelecek olan dış borç stoğu verisi dışında önemli bir verininin bulunmadığı günde yarınki kritik faiz kararı öncesinde döviz kurlarındaki hareketler izlenecek. Yurt dışında ise özellikle Avrupa piyasalarından gelecek verilere odaklanacak. İngiltere ve Almanya'dan gelecek enflasyon rakamları yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirası, defalarca rekor kırdığı 7 işlem gününün ardından ilk kez dün gerilemişti. Dün sabah saatlerinde 9,37'ye kadar çıktıktan sonra 9,30'un hemen altında kapanan dolar/TL, bu sabah sakin seyrediyor. Euro/TL'de benzer şekilde 10,82-10,83'lerde yatay seyir yaşanıyor.

Asya borsaları, küresel ekonomideki toparlanmanın süreceği beklentisi ve şirket bilançolarına dair artan iyimserlikle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Endeksteki kazanımlara yüzde 0,9 artışla Avustralya borsası öncülük etti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Petrol fiyatları elektrik kesintileriyle mücadele eden Çin hükümetinin rekor kıran kömür fiyatlarını düşürmek amacıyla madenlere tam kapasite çalışmaları talimatı vermesinin ardından geriledi. Çin'deki kömür fiyatlarının gerilemesi güne yükselişle başlayan petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü yükselişin ardından yüzde 0,5 düşüşle 84,7dolara indi.

Altın fiyatları, hafif zayıflayan doların etkisiyle yükseldi. Dolardaki zayıflama, ABD'nin Hazine tahvillerindeki yükselişin yarattığı etkiyi telafi ederken ve beklenenden daha erken geleceği düşünülen faiz artırımlarına dair endişeleri de kısmen giderdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artarak 1.773 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Avrupa Birliği (AB) dün yayımladığı ilerleme raporunda, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinin ciddi demokratik eksikler nedeniyle "durma noktasına geldiği" değerlendirmesinde bulundu. Rapor, Türkiye'nin 2005 yılında başlayan tam üyelik sürecinde yayımlanan arasında en eleştirel rapor olarak değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Türkiye Raporu’na tepki gösterdi.

Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam edecek. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Japonya'nın ihracatı Eylül ayında da arttı. Son 7 aydır artış gösteren ihracat Eylül ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 13,0 üzerine çıktı.

Çin'de yeni konutlar için ortalama fiyat Mart 2015'ten bu yana ilk kez düştü. Eylül ayında ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde 0,08 geriledi. Ağustos ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde

0,16 yükselmişti.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeden yapılan alüminyum folyo ithalatının Amerikalı üreticilere zarar verdiği tespitinde bulundu.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüşecek.

TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi raporunu yayımlayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış borç ve alacak stoku rakamlarını yayımlayacak (17.30).

Avrupa piyasaları İngiltere ve Almanya'dan gelecek önemli verilerle güne başlayacak. Almanya'da üretici fiyatları, GFK Tüketici Güveni, İngiltere'de tüketici, üretici ve perakende fiyatları verileri takip edilecek (09.00).

İngiltere'de tüketici fiyatlarına piyasaların beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,2 artış olacağı yönünde oluştu. Bir önceki enflasyon rakamı aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,2 artış olmuştu. Çekirdek tüketici fiyatlarında ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,0 artış tahmin ediliyor. Üretici çıktı fiyatları beklentisi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,7, girdi fiyatları aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 11,6 artış yönünde oluştu. Almanya'da geçen ay 1974 yılından bu yana en yüksek seviyesini göre üretici fiyatlarının yeni bir zirve yaparak yıllık yüzde 12,7'ye çıkması bekleniyor. Aylık artış tahmini ise yüzde 1,0.

Avrupa'nın gün içindeki diğer önemli verisi Euro Bölgesi final tüketici fiyatları olacak. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,4 artmıştı.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00) ve DoE petrol stokları (17.00) dışında önemli bir veri bulunmuyor. 20 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

ABD'de ayrıca "Bej Kitap(Beige Book)" raporu açıklanacak (21.00).