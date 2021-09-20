Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Eylül 2021)

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk gününde, yurt içinde Hazine ihaleleri; yurt dışında Almanya üretici fiyatları izlenecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti de yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 2 günde 8,42'lerden 8,65'ini üzerini gören dolar/TL, yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 8,64'ün hemen üzerinde başladı.

Asya borsaları, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere ondan fazla merkez bankasının para politikası toplantısı yapacağı haftaya düşüşle başlarken, dolar değer kazanmayı sürdürdü. Japonya, Çin ve Güney Kore'de borsaların tatil olması işlem hacimlerini düşürürken, hafta sonunda Almanya

ve Kanada'da yapılacak genel seçimler belirsizlikleri artırdı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.4 düştü.

Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesinde doların değer kazanmaya devam etmesiyle beş haftayı aşkın

süredeki dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşerek 1.748 dolara indi.

Petrol fiyatları, iki büyük kasırga sonrasında Meksika körfezindeki petrol üretiminin yaklaşık çeyreğinin yapılamamasına rağmen, doların üç haftalık zirvesine çıkması ve ABD'nin petrol sondaj kule sayısının artmasıyla Cuma günkü kayıplarını arttırarak haftaya düşüşle başladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 74,9 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde attığı tweet dikkat çekti. Merkez'in Güncesi'ndeki “Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazısını tweet atan Ağbal, yazıyı görevden alınmadan önce 5 Mart’ta kaleme almıştı. Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL’yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme alan Ağbal, hem attığı para politikası adımlarını gerekçelendirmiş hem de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

İngiltere’de hükümet, cuma akşamı yaptığı açıklamada, COVID-19 kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu.

Almanya'da 26 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçin için anketler olaf Scholz liderliğindeki SPD'nin seçimden birinci parti olarak çıkacağına işaret ediyor.

Rusya'nın iktidardaki Birleşik Rusya partisi, hafta sonunda yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre muhaliflere uygulanan yasakların da etkisiyle parlamentodaki çoğunluğunu korudu. Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen parti, seçimleri kazanmasına rağmen bir önceki seçimlere kıyasla birkaç puan daha düşük oy aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Portekiz'in kredi notunu yükseltti.

Çin Başbakanı Li Keqiang, daha istikrarlı bir sanayi tedarik zinciri oluşmasını sağlamak için global ekonomiye daha da açılacaklarını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa ve Yeni Türkevi Binası'nın açılış törenine katılacak.

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sunarken, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden satacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış borç ve alacak stoku rakamlarını yayımlayacak (17.30).

Almanya'da üretici fiyatları Avrupa piyasaları için öne çıkan tek veri olarak takvimde yer alıyor. Piyasalarda beklenti aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 11,4 artış olacağı yönünde (09.00).

ABD'de beklenen tek veri NAHB tarafından açıklanacak Konut Piyasası Endeksi olacak (17.00).