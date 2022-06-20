Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Haziran 2022)

Haftanın ilk günü yurt içinde tarımsal girdi fiyatları ile yurt dışı üretici fiyatları, yurt dışında Almanya üretici fiyatları takip edilecek.

ABD piyasaları bugün kapalı olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftaya hafif yukarı yönlü başlangı yaparken dolar/TL, 17,35; euro/TL ise 18,25 seviyesinden işlem görüyor.

Asya borsaları, Fed yetkililerinin bu hafta yapacakları konuşmalarda enflasyonla mücadelenin bedeli ne olursa süreceğini açıklayacağı endişeleriyle düşerken ABD endeks vadeli işlemleri de kazanımlarını geri verdi. Yatırımcılar, birkaç haftadır merkez bankalarının enflasyonla mücadele için keskin faiz artırarak küresel ekonomiyi resesyona sokacağı endişesini taşıyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 1,4 düştü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Fransa’da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının Ulusal Meclis’teki çoğunluğu sağlayamadığı ve 200 ile 260 arasında sandalye kazanması bekleniyor.

Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız” dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde bir resesyonun korkulduğu kadar "yakın" olmadığını savundu.

İtalya enerji şirketi ENI’nin, Katar merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Qatar Energy’nin 28 milyar dolarlık, dünyanın en büyük doğal gaz sahasında üretimi genişletme projesine (North Field East) ortak olduğu açıklandı.

Çin Merkez Bankası hane halkı ve şirketler için gösterge kredi faiz oranını (LPR) beklendiği gibi değiştirmedi. 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli faiz oranı yüzde 4,45 seviyesinde kaldı.

Shanghai Securites News gazetesinin haberine göre Çin, imalat sektörü şirketlerine yardımcı olmak için "olağanüstü" politikalar uygulamaya koymayı planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin ürünlerine uygulanan tarifelerin gevşetilmesi konusunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bir görüş oluşturduğunu ve Çin Devlet Başkanı Xi ile yakında görüşmeyi planladığını bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyatları ile yurt dışı üretici fiyatları verilerini açıklayacak. En son tarımsal girdi fiyatları yüzde 105,7, yurt dışı üretici fiyatları yüzde 97,11 artış göstermişti (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mayıs ayına ilişkin giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaş sayıları duyurulacak. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki ay baz etkisiyle yüzde 225,6 artarak 2,57 milyona ulaşmıştı (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim iç ve dış borç istatistiklerini yayımlayacak (17.30).

Almanya'nın üretici fiyatları, Avrupa'da günün ilk verisi olarak ekranlara düşecek. Ülkede üretici fiyatları geçen ay yıllık yüzde 33,5 ile rekor seviyelere çıkmıştı (09.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) PPK Dış Üyesi Catherine L Mann, MNI Piyasa Haberleri programına katılarak, "Küresel Bağlamda Para Politikası" hakkında konuşma yapacak (16.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşma yapacak (16.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, konuşma yapacak (20.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Baş Ekonomisti Philip Richard Lane, Society of Professional Economists'in (SPE) Yıllık Yemeği'nde konuşma yapacak (22.30).

ABD NASDAQ ve New York Borsaları "Köleliğin Yasaklanması Günü" nedeniyle kapalı olacak.