Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda 475 baz puan faiz artırımı sonrası piyasalar haftanın son gününe daha sakin bir seyirde giriyor. Bugün tüketici güven endeksi verilerini bekleyen yurt içi piyasalarda, döviz kurları dün çekildikleri seviyeyi koruyor. Faiz kararına kadar 7,70'lerde seyreden dolar/TL, 7,53 seviyelerine kadar çekilmişti. Bu sabah da dolar 7,54-7,55 seviyelerinden el değiştiriyor. Dün 9 liranın altına inen Euro/TL, bugün de 8,97-8,98 arasında değerleniyor.

Yurt dışı: Son günlerde aşı iyimserliğiyle hareke eden piyasalarda haftanın son işlem gününde yönsüz bir seyir yaşanıyor. Dün ABD borsalarının artıda kapatmasının ardından bugün ABD vadelilerinde karışık bir görünüm var. Asya borsalarında ise Çin'in faiz kararı ve Japonya çekirdek enflasyon verisi takip edildi. Asya borsalarında sınırlı hareketlerin görüldüğü karışık bir tablo dikkat çekiyor.

Altın ve petrol: Aşı ve artan vaka haber akışları arasında sıkışan piyasaların etkisiyle altın ve petrolde yatay hareketler sürüyor. Altını ons fiyatı 1.870 doların hemen altında işlem görüyor. Brent petrolün varili de 44,20 dolarda...

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Mobius: Türk piyasalarına güven artacak

“TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer kaybı önlendi” diyen Mobius, faiz artışının Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam yaratacağını ifade etti.

Şans Sohbetleri: Hamle iyi, yola devam

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta Merkez Bankası’nın faiz hamlesini değerlendirdi. Hamleyi 'oyun değiştirici' olarak niteleyen ikili, bu adımın bütünlüklü politikalarla desteklenip güçlendirilmesi gereğine dikkat çekti.

İş dünyası 'matrah'ta ısrarlı

TOBB Ekonomi Şurası'nda ekonomi yönetimi iş dünyasının sorunlarını dinledi. TOBB konsey başkanlarının sektörel ve genel, 7 bölgeyi temsilen oda-borsa başkanlarının yerel sorun ve taleplerini aktardığı toplantıyı 3 bin kişi izledi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi,

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçiminin ardından hile yapıldığı iddialarıyla çeşitli eyaletlerde başvuruda bulunan Başkan Donald Trump'ın dava talepleri reddedildi. Küçük bir oy farkıyla Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Georgia eyaletindeki yeniden sayım da sonuçlandı. Buna göre eyalette oy sayımında bir hata olmadığı ve kazananın Biden olduğu kesinleşti.

Çin üst üste 7. kez faize dokunmadı

Çin Merkez Bankası(PBOC) üst üste 7. ayda da faize dokunmadı. Buna göre faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam edecek. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.



Japonya'da enflasyon beklentilere paralel geldi



Japonya'da çekirdek enflasyon beklentilere paralel bir şekilde düşüşünü sürdürdü. Taze gıda hariç tüketici fiyatları Ekim'de yıllık yüzde 0,7 azaldı. Piyasalarda da beklenti çekirdek enflasyondaki düşüşün yüzde 0,7 olarak kalacağı yönündeydi.