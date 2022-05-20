Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Mayıs 2022)

Haftanın son günü yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışı üretici fiyatları ile TCMB haftalık verileri takip edilecek. Yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı günde, İngiltere perakende satışlar rakamları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

19 Mayıs tatilinin ardından döviz kurları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Yurt içinde piyasaların kapalı olduğu dün, uluslararası işlemlerde dolar/TL, 15,85'lere kadar gerilemişti. Dolar/TL, dünkü düşüşlerini bu sabah geri aldı ve yeniden 15,95'e çıktı.

Asya borsaları, Çin'in yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için borçlanma faizini düşürmesiyle erken işlemlerde yükseldi. Ancak yavaşlayan ekonomik büyümeye dair endişeler nedeniyle gerilemeye devam eden küresel hisse senetleri haftalık bazda bugüne kadarki en uzun süreli düşüşünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi borçlanma faizinin düşürülmesinin hemen ardından erken işlemlerde kazanım elde etti ve en son yüzde 1.4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Finlandiya ve İsveç NATO’yu güçlendirecek" ifadelerini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Türkiye’nin endişeleri hakkında açık ve yapıcı görüşmelere hazırız" dedi.

ABD’de 10 Mayıs’ta Temsilciler Meclisi’nde onaylanan Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardım paketi, Senato’dan onay aldı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Milley ve Gerasimov arasında telefon görüşmesi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Çin, mortgage için gösterge referans faiz oranını bugün beklenmedik bir şekilde düşürdü. Bu, ekonomiyi desteklemek için kredi talebini canlandırmaya çalışan Pekin'in bu yıl yaptığı ikinci mortgage faiz indirimi oldu.

Mısır Merkez Bankası(CBE), enflasyonist baskıları gerekçe göstererek faiz oranlarında 200 baz puan artışa gitti.

Japonya'da tüketici fiyatları Nisan ayında son 7 yılın en büyük artışını yaşadı. Nisan ayında taze gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE'de artış, BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerine çıkarak yüzde 2,1 oldu.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ortaklaşa hazırlanan tüketici güven endeksi gelecek. Tüketici güven endeksi en son yüzde 7,3 düşüşle 67,3 puana kadar inmişti (10.00).

TÜİK, yurt dışı üretici fiyatları verilerini yayımlayacak. Yurt dışı üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,29, geçen yıl aynı aya göre yüzde 105,82 artış göstermişti (10.00).

TCMB, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim dış borç ve alacaklar istatistiklerini açıklayacak (17.30).

İngiltere'den perakende satışlar açıklanacak. Perakende satışlar Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,9 artış göstermişti (09.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE), Baş Ekonomisti ve İcra Direktörü Huw Pill, ACCA Cymru Galler'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşacak (10.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Philip R. Lane, "Covid-19 ve Ekonomi: Politikalar ve Etkiler" konulu Nobel Ekonomi Sempozyumu'nda konuşacak (13.00).

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ve Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Koenigswinter/Bonn'da G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında ortak basın toplantısı düzenleyecekler (14.45).

Euro Bölgesi öncü tüketici güven endeksi, Avrupa'da haftanın son verisi olacak (17.00).

ABD'de beklenen bir verinin olmadığı günde, Baker Hughes tarafından açıklanacak olan sondaj kule sayıları takip edilecek (20.00).