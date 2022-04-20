Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Nisan 2022)

Yurt içinde yurt dışı üretici fiyatları, yurt dışında ise Almanya üretici fiyatları ve ABD ikinci el konut satışları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, hafta ortasına 14,65'ten yatay başlarken euro/TL ise dünkü kapanışa göre 5 kuruşluk yükselişle 15,86 seviyelerinde seyrediyor.

Petrol ve hisse piyasaları, Çin'deki tecrit uygulamalarının ekonomik etkilerine dair endişelerle baskı altında kalırken, uzun süredir değer kaybeden yen yatırımcıların Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) gevşek para politikasını test etmesiyle kayıplarını artırdı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının İslam aleminde haklı tepkilere neden olduğunu söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) tarafından Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahasında yapılacak olan doğal gaz madenciliği yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımları hatırlatarak, söz konusu yaptırımların aşılması ve Rus ekonomisine destek amacıyla 2,5 trilyon rubleden (32,3 milyar dolar) fazla bir bütçe kullanacaklarını ifade etti.

Çin Merkez Bankası(PBOC), hane halkları ve şirketler için kredi gösterge faiz oranını değiştirmedi. PBOC, 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranını yüzde 4,60 seviyesinde tuttu.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini yayımlayacak. İthal fiyatları Şubat ayında yüzde 106,1 artarak üç haneli rakamlara ulaşmıştı (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim iç ve dış borç stok verilerini yayımlayacak (17.30).

Avrupa'da veri akışı Almanya'dan gelecek olan üretici enflasyonu rakamlarıyla başlayacak. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 ve geçen yıl aynı aya göre yüzde 25,9 artış gösteren üretici fiyatlarının, Mart ayı rakamları yakından izlenecek (09.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD'de Mart ayına ilişkin ikinci el konut satışları verilerinin ardından, DoE petrol ve petrol ürünleri stok rakamları ekranlara düşecek (17.00, 17.30).

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Washington'daki Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde mevcut ekonomik koşullar veya para politikası hakkında konuşacak (17.30).

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Las Vegas İş ve Ekonomik Araştırma Merkezi "Yıl Ortası Görünümü" etkinliğinde konuşacak (18.25).

ABD Hazinesi'nin çıkacağı 20 yıllık tahvil ihalesinin sonuçları da piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bir önceki 20 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 2,651 seviyesinde gelmişti (20.00).

ABD'de "Bej Kitap(Beige Book)" raporu açıklanacak (21.00).

Amerika kıtasının son verisi en güneyden gelecek ve Arjantin'in Mart ayı ticaret rakamları açıklanacak (22.00).