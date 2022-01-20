Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Ocak 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz toplantısı tutanakları izlenecek.

TCMB Eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini 4 toplantı üst üste sürdürmüş ve bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19,00'dan yüzde 14,00 seviyesine kadar indirmişti. Piyasa anketlerinde bugünkü toplantıdan bir faiz değişikliği beklenmiyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL'de 13,50 seviyeleri korunurken euro/TL ise 15,30 düzeyinde değerleniyor.

Asya borsaları, Avrupa borsaları ve Wall Street'de dün görülen düşüşlerden etkilenmedi ve beş günlük düşüşlerin ardından yükseldi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0.7 yükselirken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1.4'ün üzerinde yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, Çin'de görülen yükselişlerden destek bularak yüzde 0.54 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.17 yükseldi.

Altın fiyatları gerilese de iki ayın zirvesine yakın seyrederken, dolar işlemcilerin Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği politika toplantısı sonrasında faiz oranlarını artırma hızına ilişkin ipuçları aramasıyla birlikte, yüksek tahvil getirileri nedeniyle 1.838 dolara geriledi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 7 yılın zirvesinden sınırlı da olsa düşüş kaydetti. Brent petrolde varil fiyatları 88 doların hemen üzerinde. Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışının yeniden sağlanması ve kar realizasyonları petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşanmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz" dedi.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Çin Merkez Bankası gösterge konumdaki kredi ana faiz oranlarında indirime gitti. Banka, 1 yıl vadeli LPR'yi 10 baz puan indirerek yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e indirdi. Çin MB 1 yıl vadeli LPR'yi Aralık ayında yüzde 3,85'ten yüzde 3,80'e düşürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin mallarına uygulanmakta olan gümrük tarifelerinin kaldırılması yönünde bir taahhütte bulunmak için çok erken olduğunu söyledi. Ancak Biden, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin bu konu üzerinde çalışmakta olduğunu da vurguladı.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizi konusunda bir zirve düzenlenmesinin olasılıklar arasında olduğunu söyledi.

New York Times'ın haberine göre Beyaz Saray, ABD çip sektöründen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya ihracata yönelik yeni sınırlamalar uygulanmasına hazırlanmalarını istedi.

Morgan Stanley, Ukrayna konusunda Rusya ile Batılı ülkeler arasında artan gerilime işaret ederek Rus hisse senetleri için verdiği "ağırlığını artır" tavsiyesini dün "eşit ağırlık" seviyesine indirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımlayacak. Yurt dışı üretici fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 13,49, geçen yıl aynı aya göre yüzde 47,89 artış göstermişti. (10.00)

Piyasalar tarafından merakla beklenen TCMB faiz kararı açıklanacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile görüşecek (16.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku verilerini yayımlayacak (17.30).

Avrupa'da ilk veri Almanya üretici enflasyonu olacak. Almanya'da Aralık ayına ilişkin üretici fiyatları verileri yayımlanacak. Üretici fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yıl aynı aya göre yüzde 19,2 artış göstermişti (10.00).

Euro Bölgesinde Aralık ayına ilişkin nihai enflasyon rakamları duyurulacak. Bölgede öncü verilerle enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,0 arttı (13.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB), son faiz toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak (15.30).

ABD'de Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi ve işsizlik başvuruları aynı saatte ekranlara düşecek (16.30). Diğer veriler ise ikinci el konut satışları (18.00), doğal gaz stokları (18.30) ve pazartesi günkü tatil nedeniyle bir gün ileri kayan DoE petrol stokları (19.00) olacak.