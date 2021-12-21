Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Aralık 2021)

Piyasalar ve Türkiye ekonomisi için oldukça hareketli bir akşam geride kaldı. Günün ajandasında bugün Türkiye, Almanya ve Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ABD'de cari işlemler dengesi öne çıkan veriler olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yeni ekonomik tedbirleri açıklaması sonrasında dolar/TL'de günü yüzde 23 düşüşle tamamladı. Dün gün içerisinde 18,40'a kadar çıkan ancak akşam saatlerinde yaşanan sert geri çekilmede 12,61'e kadar gerileyen dolar/TL, kapanışı 13,43'ten yaptı. Benzer grafiklerle gün içerisinde 20,80 ile rekor kıran euro/TL de 14,24'e kadar geriledikten sonra 15,16'dan günü noktaladı. Böylece hem dolar ve hem euro için saat 19.00 sularında görülen gün içi zirveler baz aldığında 4-5 saat içerisindeki düşüş her iki kur için de yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Dün tüm zamanların en sert düşüşlerini yaşayan dolar ve euro, bu sabah hafif yukarı yönlü de olsa sakin seyrediyor. Dolar/TL 13,50; euro/TL ise 15,50 civarında işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurlarda yaşanan yükselişe karşı alınan önlemleri açıkladı. Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizi asırlardır bir cendereye hapsederek yerinde saydıranlar tarihi bu defa tekerrür ettiremeyecekler. Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katılanların cenneti olmayacak, artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke kendi alın teriyle elde ettiği kazancıyla başkalarının istihdamını, refahını finanse eden bir ülke olmayacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ''Dövize Çevrilebilir Mevduat'' sistemine kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi. Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlemler paketi ardından bankalarda 1 milyar doların bozdurulduğunu açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların sektörün desteği ile durdurulduğunu açıkladı.

Tüm çalışanların ücretlerinden damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı. Emlak vergisi ise yüzde 18.10 oranında zamlandı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan daha hızlı yayıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Alman diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilerek sınır dışı edildiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan Covid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, “Kamuyu korumak için daha fazla önlem alma ihtimalimiz hala gündemde" dedi.

Politico'nun haberine göre ABD Başkanı Joe Biden ve Senatör Joe Manchin, Pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama tasarısı üzerinde görüşmelere gelecek yıl devam etmek için anlaştılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan Rusya tehdidini gerekçe göstererek, vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatten kaçınmaları uyarısı yaptı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından ortak hazırlanan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek (10.00). Endeks bir önceki ay yüzde 7,3 düşüş ile 71,1 puana gelmişti.

TÜİK ayrıca Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi rakamlarını yayımlayacak (10.00).

TBMM Genel KurulUNda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılacak.

-Yurt Dışı Gündem..

Almanya'da GKF Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Endeks Ekim ayında yeniden eksi bölgeye geçerek, -1,6 olmuştu. Endeksin eksi bölgede daha da gerilemesi bekleniyor.

ABD'de cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi verileri takip edilecek (16.30).

Günün diğer bir tüketici güven endeksi Euro Bölgesi için gelecek. Bölgede öncü Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. Kasım ayı için final rakam -6,8 olmuştu (18.00).