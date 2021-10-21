Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Ekim 2021)

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararında olacak. Karar öncesi anketlerde TCMB'nin 50 baz puan civarı indirime gidebileceği öngörülüyor. TCMB geçen ay sürpriz bir kararla politika faizini 100 baz puan indirmi ve yüzde 18'e çekmişti. Yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı günde, ABD'den gelecek veriler takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın ilk gününde rekorlarına devam eden ve tarihi zirvesini 9,34'ün üzerine taşıyan dolar/TL, iki günlük düşüşün ardından dün 9,20'nin altında kapanmıştı. Bu sabah ise yüzde 0,5 civarı artışla dolar/TL 9,24 civarında işlem görüyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL ise 10,80'in hemen altında fiyatlanıyor. (8:15 itibariyle)

Asya borsaları, küçük kazanımlar elde etme etmeyi başarırken, küresel risk iştahındaki toparlanma Dow Jones endeksi ve Bitcoin'i rekor seviyelere çıkardı. Ancak, risk iştahı Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin varlık satışının gerçekleşmemesinin ardından Çin'in gayrimenkul sektörüne dair yeni endişelerle azaldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3

artarak bir ayın zirvesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.3 geriledi.

Petrol fiyatları, gün içindeki kazanımlarını geri vererek dalgalı seyretti. Bazı yatırımcılar son yükselişlerin ardından kâr realizasyonunda bulunurken, ABD'deki güçlü talep ve artan fiyatların yanı sıra kömür ve gazdan fuel oil kullanımına geçilmesi de piyasalardaki iştahı destekledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, seans içinde Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra eksiye geçti. Brent yüzde 0.1 düşerek 85.71 dolara geriledi.



Altın fiyatları, zayıf doların altının çekiciliğini artırmasıyla art arda üçüncü seansta da yükselirken, yatırımcılar yüksek enflasyonun merkez bankalarını faiz artırımlarına daha erken gitmeye yöneltmesi ihtimalini değerlendiriyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 1,785.79 dolar çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in geçtiğimiz ağustos ayında test ettiği iddia edilen hipersonik silahlardan endişe duyduğunu ifade etti.

Fed'in Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisinde büyüme, şirketlerin tedarik zincirleri problemleri yaşamalarını etkisiyle son aylarda yavaşladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Covid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi.

Times gazetesinin haberine göre İngiliz hükümeti, Ukrayna'ya füze satmak için görüşmeler yürütüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın en önemli gündemi TCMB faiz kararı açıklanacak. (14.00).

TCMB ve TÜİK tarafından ortaklaşa hazırlanan Tüketici Güven Endeksi verisi de izlenecek. Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 1,2 artışla 79,7 seviyesine çıkmıştı (10.00).

TÜİK, yılın 2.çeyrek dönemine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini yayımlayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Ayrıca Arçelik ve Tav Havalimanları ile Borsa İstanbul'da 3.çeyrek döneme ilişkin bilanço dönemi başlayacak.

ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), Conferance Board öncü göstergeler endeksi, 2.el konut satışları (17.00) ve doğal gaz stokları (17.30) verileri bulunuyor.

Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi başlayacak. Zirve iki gün sürecek.

NATO Savunma Bakanlarının iki günlük toplantısı başlayacak.