Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Eylül 2020)

21 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar haftaya hafif satıcılı yönsüz bir başlangıç yapıyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 gerilese de Haziran 2018'de gördüğü 568,84 puandaki zirve seviyeye yakın seyretti. Avustralya borsası yüzde 0,5 gerilerken, Yeni Zelanda borsası yüzde 0,6 düştü. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,3 geriledi. Japonya borsası tatil nedeniyle bugün kapalı. ABD vadelileri de yüzde 0,5'ler civarında değer kaybediyor.

Türkiye: Yurt içinde ise tüm gözler 24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası, PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Türkiye için faiz kararı haftasına dolar/TL, 7,56'dan; euro/TL 8,98 seviyelerinden başladı. Geçtiğimiz hafta dolar/TL rekor seviyesini 8,5839'a taşırken euro/TL de zirvesini 9,0029'a taşımıştı.



Altın ve petrol: Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1,953 dolara yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 43,24 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,2 yükselerek 42,21 dolarda seyretti.

Piyasaların gündeminde neler var?



Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları yatırımcıları tedirgin etse de aşı çalışmalarına yönelik devam eden pozitif haber akışı gündemi belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan ABD'den haftalardır beklenen mali canlandırma planı da piyasalar adına önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya genelinde büyümeye en büyük tehdidi artan vakaların oluşturduğunu söyleyen analistler büyüme ve enflasyonun gelecek yıl kötü anlamda şaşırtabileceğinden korkuyorlar. ABD canlandırma planınında ilerleme kaydedilememesi de piyasaları olumsuz etkiliyor. Danimarka'dan Yunanistan'a kadar Avrupa'da pek çok ülke artan koronavirüs vakalarının ardından yeni sınırlandırmalar açıklarken, İngiltere'nin yeni bir ulusal tecrit önlemini değerlendirdiği bildirmesi de endişeleri artırıyor.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye, ağustos ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

17.30 Türkiye, merkezi yönetim borç stoku

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Yurt dışında firma almanın tam zamanı!

Dünyada şu anda satın alma potansiyeli taşıyan çok sayıda tedarik sanayii firması olduğunu belirten OİB Başkanı Baran Çelik, devletten gerekli olan finansmanın sağlanması için özel bir teşvik mekanizması talep ettiklerini açıkladı.

Otomotivci 'özel teşvik' talep etti: Yurt dışında firma almanın tam zamanı!

Ek vergide ikinci dönem

7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi 30 Eylül itibarıyla dolacak. Bin 636 ürün için getirilen ilave gümrük vergileri 1 Ekim’den itibaren azaltılarak uygulanacak.

Ek vergide ikinci dönem

Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında birleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında

TÜBİTAK, personel alımı yapacak

TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı KAMU-SM'de,Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 29 personel alımı yapacak.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Dünya genelinde izolasyon geri geliyor

Henüz grip sezonu başlamadığı halde, COVID-19 dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Hindistan’da her gün 100 bine yakın vaka açıklanırken, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de artış rekorları görülüyor. Dünya genelinde vaka sayıları üç günde bir yaklaşık 1 milyon artmaya başladı.

COVID-19 vaka sayısı 3 günde 1 milyon arttı, izolasyon geri geliyor

Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde TikTok Global kuruluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu üç şirketin yaptığı anlaşmaya prensipte onay vermesinin ardından sosyal medya platformu TikTok'un geleceğine dair belirsizlik sona erdi. BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı. Buna göre ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecek. Üç şirketin işbirliği kapsamında genel merkezi ABD'de bulunacak TikTok Global kurulacak.

Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, gösterge konumdaki faiz oranı LPR'yi bu ay da değiştirmedi. Son 5 aydır faiz değişikliğine gitmeyen Çin MB, bir yıl vadeli kredi referans faiz oranını (LPR) yüzde 3,85 ve 5 yıl vadeli faizi yüzde 4,65 seviyesinde tuttu. Analistler de Çin MB'nin faiz değişikliğine gitmesini beklemiyorlardı. LPR için bir yönlendirici olan ve Çin MB'nin bankacılık sistemindeki likiditeyi yönetmek için kullandığı ana araçlardan biri olan MLF oranı da değiştirilmemişti. LPR, 18 bankanın aylık olarak belirledikleri kredi referans faizlerinden oluşturuluyor. PBOC'un bir sonraki toplantısı 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.