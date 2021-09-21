Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Eylül 2021)

Yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı günde, ABD'den gelecek konut başlangıçları ve cari denge verileri izlenecek. Dün Hazine'nin gerçekleştirdiği iki ihalenin ardından bugün de iki ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı yapılacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın açılışında 8,72 ile 2,5 ayın zirvesini gören dolar/TL, sonrasında 8,65'in üzerinde dengelenmişti. Euro/TL için ise benzer hareketler, 10,2390'a kadar tırmandıktan sonra 10,15'ler düzeyinde yaşanmıştı. Her iki döviz kuru da bu sabah saatlerinde sakin seyredereken dolar/TL için 8,65; euro/TL için 10,17 seviyeleri geçerli.

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin borçlarını ödeyemeyeceği kaygıları yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasına yol açarken dünya genelindeki hisse senedi piyasalarında şirketin bulunduğu zor durumun Çin gayrimenkul sektörünün geneline yayılıp yayılmayacağı izleniyor. ABD borsaları dünü yüzde 2 civarı kayıplarla kapatmıştı.

Asya borsalarında işlem hacmi Çin, Tayvan ve Güney Kore'de piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı düşerken hisse piyasalarında karışık seyir görüldü. Hong Kong Hang Seng endeksi dünkü sert düşüşün ardından ilk işlemlerde geriledikten sonra finansal ve gayrimenkul şirketlerinin hisselerinin yükselmesiyle toparlandı. Japonya'nın Nikkei endeksi dün tatil nedeniyle kapalı olan piyasaların açılmasının ardından yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Altın fiyatları, yatırımcılar Fed'in faiz artırımı ve varlık alımlarının azaltılmasına dair ipuçlarını açıklayacağı toplantısını beklerken hafif düşse de Evergrande'nin borçlarına dair endişelerin riskten kaçınmayı desteklemesiyle kayıpları sınırlı kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.762 dolardan işlem görüyor.

Ağır borç yükü altındaki Evergrande şirketinde yaşanan krizin Çin'in ekonomisinde yaratabileceği etkiye dair endişeler nedeniyle kayıp veren petrol fiyatları ABD'de arzın daraldığına dair işaretlerin ardından yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 2 düştükten sonra yüzde 0,9 artışla 74,55 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Kanada'da seçimi Başbakan Justin Trudeau'nun başında olduğu liberaller kazandı, ancak çoğunluk sağlayamadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin Ekim ayında kapanmasının önüne geçmek için federal borçlanma tavanı uygulamasının 2022 Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar askıya alınmasına yönelik planı destekliyor.

İspanya, AB Komisyonu'ndan üye ülkeleri enerji fiyatlarında artış ile mücadele için kullanıbilecek ve AB kurallarını ihlal etmeyecek tedbirler konusunda yönlendirmesini, bilgilendirmesini istedi.

Morgan Stanley stratejistleri, belirli ekonomik göstergeler temelinde S&P 500'ün hızlı bir düzeltme hareketi doğru yönelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorlar.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Çin ve piyasa ekonomisi olarak tanımlanamayacak diğer ülkelerin piyasaları bozucu uygulamalarının düzeltilmesi için ABD ile Britanya arasında görüşmelerin devam ettirilmesinde anlaştılar.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti takip edilecek. Erdoğan, Foreign Policy Association ve SETA DC tarafından düzenlenecek program ile TAİK'in ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştireceği etkinliğe katılacak. Ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap edecek.

Hazine, 2 tahvil ihalesinin yanı sıra bir de kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Hazine, 9 ay vadeli bonoyu yeniden satarken, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili ilk kez satışa sunacak. Hazine'nin doğrudan satışa çıkaracağı kira sertifikası 5 yıl vadeli olacak.

Yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı günde, ABD'den gelecek konut başlangıçları ve cari denge verileri izlenecek. Bir önceki ay yüzde 7,0 düşüşle 1 milyon 534 bin seviyesinde kalan konut başlangıçları ile yüzde 2,6 artışla 1 milyon 635 bine çıkan inşaat izinleri verileri için Ağustos ayı rakamları yakından izlenecek.

ABD'de ayrıca Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi (15.30), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

Gün içinde Almanya'nın 7 yıllık, Kanada'nın 5 yıllık ve ABD'nin 20 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca Endonezya, İsveç, Macaristan ve Nijerya merkez bankalarının faiz kararları gelecek.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri New York'ta başlayacak.