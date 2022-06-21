Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Haziran 2022)

Yurt içinde beklenen bir verinin olmadığı günde, yurt dışında ABD ikinci el konut satışları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında dün olduğu gibi yatay seyir hakim. Dolar/TL, 17,31-17,32 seviyelerinde yatay; euro/TL ise 18,25 civarında işlem görüyor.

Asya hisse piyasaları ve ABD endekslerinin vadeli işlemleri son günlerdeki sert satışların ardından yönünü yukarı çevirdi, fakat başlıca merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırarak küresel resesyon tetikleyebileceği endişeleri devam etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,85 artışla dün gördüğü beş haftanın dip seviyesinden yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,2 yükselişte. Nasdaq ve S&P 500 endeksi vadeli işlemleri yüzde 1,5 civarı artıda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 205 adrese baskın yapıldığını, 213 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail’de koalisyon hükümetinin Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, önümüzdeki hafta meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını bildirdi. İsrail, son 3 yılda 5’inci kez seçime gitmiş olacak.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, varlık fiyatlarında düzeltmenin şu ana kadar düzenli bir şekilde gerçekleştiğini, ancak varlık fiyatlarında "ani, sert" düşüşler yaşanması riskinin şiddetli olmaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, Yönetim Konseyi'nin Eylül ayında yapılacak bir faiz artırımının büyüklüğüne henüz karar vermediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Euro Bölgesi üyesi ülkeler arasında ayrışmaya karşı dizayn edeceği yeni aracın euroyu koruması gerektiğini söyledi.

ABD, yükselen benzin fiyatları ve şu anda son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonla mücadele etmeye çalışırken, Başkan Joe Biden federal benzin vergisinin geçici olarak kaldırılıp kaldırılmayacağı kararının hafta sonuna kadar açıklanacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, tedarik zincirlerindeki bozulmalarının ekonomiye zarar verdiğini, bunun önüne geçmek için kritik girdilerde bazı rakip ülkelere bağımlılıktan uzaklaşarak tedarik zincirlerini daha "dayanıklı, dirençli" hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin Fed'in 1994 yılındaki sıkılaştırması sırasındaki basarısını tekrar ederek yumuşak iniş gerçekleştirmesi halinde Fed'in faiz oranlarını bu yıl hızlı şekilde artırabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda'da hanehalklarının bütçesinin özellikle son aylarda yüksek mortgage oranlarıyla sıkıştırılması ve yaşam maliyetindeki artışa bağlı olarak tüketici güveni tarihi düşük seviyesine indi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor.

TBMM Genel Kurulunda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (15.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) politika yapıcısı ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, Finlandiya'nın ekonomik görünümü ve ECB'nin faiz politikası hakkında konuşacak (11.00).

Euro Bölgesi ve İtalya için ödemeler dengesi raporları açıklanacak (11.00, 12.00).

ABD'de iki bölgenin ekonomik hareketliliğini gösteren Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verileri izlenecek (15.30).

ABD'de analistlerin daha öncelikle takip edeceği veri ikinci el konut satışları olacak. Bir önceki ay ikinci el konut satışları yüzde 2,4 düşüşle 5,61 milyon seviyesine inmişti (17.00).

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Ulusal İşletme Ekonomisi Politikası ve Enflasyon Web Semineri ile Risk Yönetimi Derneği'nde konuşma yapacak (18.00, 22.30).

Günün son verisi ise petrol oyuncuları tarafından daha yakından izlenen API petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (23.30).