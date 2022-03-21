Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Mart 2022)

Haftaya yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışı üretici fiyatları, yurt dışında Almanya üretici fiyatları verileriyle başlanacak.

İki tahvil ihalesi düzenleyecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil yeniden satışa sunacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Küresel piyasalar, Ukrayna'daki durma belirtisi göstermeyen savaş nedeniyle haftaya dengeli bir şekilde başladı. Yatırımcılar ise iki ülke barış anlaşması gerçekleşebileceği yönünde beklentilere tutunuyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay seyretti. Japonya'da borsalar kapalı.

Döviz: Türk Lirası, dolar ve euro karşısında haftaya sakin bir başlangı yapıyor. Dolar/TL, 14,80; euro/TL ise 16,38 seviyesinden değerleniyor.

Petrol fiyatları, haftaya yüzde 4 yükselişle 111 dolar seviyesinden başladı. Geçen hafta 96 dolara kadar gerileyerek mart ayının en düşük seviyesini gören brent petrol, üst üst üçüncü gününde de yükseliyor.

Altın fiyatları ise 1.930 doların hemen altında yön arayışında.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomik modeli ile yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, "Finansal istikrarın güçlendirilmesi Türk Lirasının tasarruflarının özendirilmesi ve Türkiye ve dünyaya özgün bir model olarak sunduğumuz, Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Milli para birimimize güvenin" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikalı mevkidaşı Joe Biden’ın talebi üzerine gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde, “Çin ile ABD dünya barışı ve huzuru için çalışmalı” dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Görüşmede, Çin’in Rusya’ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail’in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs’te yapabileceklerini belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile belki de Kudüs’te görüşmeye başlayacağız" dedi.

Çin'in Jilin eyaletinde 2 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 2021 yılının Ocak ayından bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Alex Po, ABD’den alınması planlanan AGM 158 serisi JASSM füzeler ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, füzelerin alımına ilişkin son aşamaya gelmediklerini ama görüşmelerde mesafe kaydettiklerini duyurdu.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa’nın Rusya Merkez Bankası’na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), tarımsal girdi fiyatları ile yurt dışı üretici fiyatları verilerini açıklayacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıklayacak (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da iş dünyası toplantılarına katılacak (15.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim iç ve dış borç ödeme verilerini yayımlayacak (17.30).

Avrupa piyasaları da haftaya önemli bir veriyle başlayacak. Almanya'da Şubat ayına ilişkin üretici enflasyonu rakamları gelecek. Yılın ilk ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yıl aynı aya göre yüzde 25,0 artış göstermişti. Analistlerin beklentisi bugün aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 26,2 seviyesinde oluştu (10.00).

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi (Savunma) toplantısı gerçekleştirilecek.

ABD'de 2021 yılı son çeyrek döneme ilişkin cari işlemler dengesi ve Şubat ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verileri yayımlanacak (15.30).