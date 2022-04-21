Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Nisan 2022)

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, yurt içinde en önemli veri olacak. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti de gündemde yer alıyor. Yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra, Euro Bölgesi enflasyonu da takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, son günlerde olduğu gibi 14,60 civarında güne başlarken euro/TL ise geçen hafta ortasından sonra ilk kez dün gördüğü 15,90 seviyelerinin hemen üzerinde değerleniyor.

Çin ve Hong Kong borsaları Çin ekonomisine dair endişeler nedeniyle geriledi, ancak dün ABD'nin uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde gerçekleşen düşüş diğer gösterge endekslere destek sağladı. Hong Kong'un HSI endeksi <.HSI> yüzde 0,78, Çin lokomotif endeksi ise yüzde 0,26 gerileyerek, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksinin yüzde 0,22 gerilemesine neden oldu. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,82 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,ABD’nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda; sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Elektrik Üretim AŞ(EÜAŞ) tarafından 2,2 milyar TL sermayeyle EUAS International AS unvanlı, yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü’nden yaptığı fırlatma ile Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etti.

ABD’li yetkililer, Rusya’nın kıtalararası balistik füze denemesinin önceden planlandığını ve ABD’nin uluslararası anlaşmalar dahilinde bilgilendirildiğini ifade ederek, ABD’nin füzeyi takip ettiğini ve endişelenmediğini aktardı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.

ABD, Rusya merkezli kripto para madenciliği şirketi BitRiver, Rus ticari bankası Transkapitalbank ve Rus oligark Konstantin Malofeyev tarafından yönetilen ve 40’tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan küresel bir ağa yaptırım uyguladı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB ve TÜİK tarafından birlikte oluşturulan tüketici güven endeksi Nisan ayı rakamları açıklanacak. Tüketici güveni Nisan ayında yüzde 1,9 artışla 72,5 seviyesine çıkmıştı (10.00).

Aynı saatte TÜİK Şubat ayına ilişkin tarımsal girdi fiyatlarını yayımlayacak. Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 10,12 artarken, yıllık artış yüzde 57,26 seviyesine çıkmıştı.

TCMB, 14 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da günün verisi Euro Bölgesi tüketici fiyatları Mart ayı final rakamları olacak. Öncü verilerle tüketici fiyatlarında aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 7,5 artış yaşanmıştı (12.00).

Euro Bölgesi tüketici güven endeksi öncü rakamları Avrupa'da günün son verisi olacak (17.00).

ABD'nin Philadelphia bölgesinin iş aktivitesini yansıtan Philadelphia Fed iş koşulları endeksi Nisan ayı rakamları gelecek. Endeks bir önceki ay 27,4 puan seviyesinde açıklanmıştı (15.30). Aynı saatte her hafta olduğu gibi işsizlik başvuruları rakamları da karşılanacak.

Conferance Board öncü göstergeler endeksi ve doğal gaz stokları, ABD'nin diğer beklenen verileri olacak (17.00, 17.30).

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, önce bir etkinlikte, ardından Uluslararası Para Fonu(IMF) tarafından düzenlenen küresel ekonomiye ilişkin panelde konuşma yapacak (18.00, 20.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Andrew Bailey, Washington'daki Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün IMF ve Dünya Bankası toplantıları nedeniyle düzenlediği panelde konuşacak (19.30).