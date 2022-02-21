Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Şubat 2022)

Haftanın ilk günü Hazine ihaleleri, yurt içinde tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatları ile yabancı ziyaret sayıları takip edilecek. Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek. ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları 2022 yılının genelinde olduğu gibi bir kez daha haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Dolar/TL, 13,60'ın hemen üzerinde değerlenirken; euro/TL ise 15,45'lerde seyrediyor.

Asya borsaları Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime diplomatik bir çözüm getirilebileceği beklentileriyle kayıpları telafi etti. Wall Street vadeli işlemleri ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizi hakkında bir zirve gerçekleştirmeye karar vermesi haberlerinin üzerine yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi kayıplarını yarı yarıya azaltarak yüzde 0,4 ekside seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,8 eksi ile kayıplarını yine yarı yarıya azalttı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenlenmesi için prensipte anlaşmaya vardılar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddialara karşı, “Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “NATO üyelik konusunda bize açık yanıt vermeli. Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar” dedi.

Belarus Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Rusya ile birlikte Belarus topraklarında düzenlenen ve dün sona ermesi gereken tatbikat uzatıldı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, “Çin şu anda hem ekonomik hem de azınlık hakları açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu durum Çin’in yeni bir Tayvan krizi oluşturmasına neden olabilir” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istihbarat delillerine göre Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığının tahmin edildiğini söyledi.

Çin Merkez Bankası gösterge olarak kabul edilen kredi verme ana faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı işgal etmmesi halinde Rusya'nın karşı karşıya kalacağı yaptırımlara ilişkin bazı detaylar açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatları verilerini yayımlayacak (10.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. Endeks geçen ay 171,7 puan seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını duyuracak (11.00).

Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Hazine'nin önceki ihalelerinde 5 yıllık tahvil ortalama bileşik faizi yüzde 26,37, değişken faizlli tahvilin faizi ise yüzde 10,26 seviyesinde oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı için brüt borç ve alacak istatistiklerini yayımlayacak (17.30).

Avrupa'da öne çıkan veriler Öncü PMI olacak. PMI verileri Fransa ile başlayarak (11.15), Almanya (11.30), Euro Bölgesi (12.00) ve İngiltere (12.30) devam edecek.

OECD Bölgesi için 2021 yılı dördüncü çeyrek dönem GSYH rakamları açıklanacak (14.00).

ABD NASDAQ ve New York Borsaları "Başkanlar Günü" nedeniyle kapalı olacak.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ağırlıklı gündemle toplanacak.