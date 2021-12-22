Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Aralık 2021)

Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken Türk Lirasındaki değer artışı ve Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışlar yakından izleniyor. Yurt dışında ise İngiltere ve ABD'den gelecek GSYH rakamları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirası, hafta başındaki Kabine'nin ardından açıklanan tedbirlerle güçlenmeye devam ediyor. Pazartesi günü yüzde 23, dün yüzde 6 gerileyen dolar/TL, bu sabah da yüzde 2'yi aşan düşüşle 12,30'lu seviyelerde. Benzer şekilde euro/TL'de de 14'ün altı görüldü.

Asya borsaları dünya genelinde yeni koronavirüs varyantı Omicron kaynaklı vakalarda artış görülmesine rağmen, yıl sonuna yaklaşırken risk iştahının artmasıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, ABD borsalarının dünkü seansı yükselişle kapamasının ardından yüzde 0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Hong Kong'un Hang Senf endeksi yüzde 1,2 yükselirkenÇin lokomotif endeksi CSI 300 erken işlemlerde yüzde 0,23 yükseldi. Teknoloji hisseleri haftanın çoğunda ekside seyrettikten sonra Hong Kong borsalarındaki güçlü açılışa öncülük etti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iİhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek.

TCMB, DTH ve döviz cinsinden katılım fonlarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Boing ve Airbus, ABD hükümetinden yeni 5G teknolojisine geçişi ertelemesini istedi.

Japon hükümetinin 1 Nisan'da başlayacak 2022 mali yılı için GSYH büyüme tahminini yükseltme niyetinde olduğu belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımları geçtiğimiz hafta yavaşladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden ve Putin’in yüz yüze görüşmesi için bir plan olmadığını söyledi.

ABD’de nüfus artışı, ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.1 oranına geriledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda asgari ücretten ve diğer tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan bölümünden gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Avrupa piyasaları İngiltere'den gelecek önemli verilere odaklanacak. İngiltere'de final GSYH ve işletme yatırımları ile cari işlemler dengesi verileri yayımlanacak (10.00). Öncü verilerle GSYH dönemsel yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,6 artış olarak açıklanmıştı.

Fransa, İspanya ve İsveç'te üretici fiyatları verileri gelecek (10.45, 11.00, 11.30).

İngiltere'nin ardından günün diğer final GSYH verisi ABD'den gelecek. ABD ekonomisinde GSYH büyümesi bir önceki tahminde yüzde 2,1 olarak açıklanmıştı (16.30).

ABD'nin diğer verileri MBA mortgage rakamları (15.00), Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (16.30), ikinci el konut satışları (18.00), DoE petrol stokları (18.30) olacak. 20 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde bulunuyor.

Günün faiz kararları Tayland, Çekya ve Arnavutluk'tan gelecek.