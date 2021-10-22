Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Ekim 2021)

Kritik haftanın son işlem gününde kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un olası Türkiye raporu ve Öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI), piyasaların izleyeceği gündem

maddeleri olacak.

S&P, takvimde yer almasına rağmen, ülkelerle ilgili belirtilen günlerde rapor açıklamayabiliyor. S&P'nin Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor. Anketlerde , S&P'nin Türkiye'nin görünümü ile kredi notunu sabit tutması bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Bu hafta salı ve çarşamba gününü düşüşle kapatan döviz kurları, TCMB'nin beklentilerin üzerindeki 200 baz puanlık faiz indirimiyle yeniden tarihi zirvelerini güncelledi. Dün 9,50'yi aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah bu seviyeleri 9,54'e taşıdı. Euro/TL de 11,11'in üzerini gördü.

Asyalı teknoloji şirketlerinin hisseleri, ABD'deki teknoloji şirketlerini izleyerek artıda seyrederken Çin gayrimenkul sektörü hisseleri ise borç yükü altındaki gayrimenkul şirketi Evergrande'nin beklenmedik şekilde bir faiz ödemesini gerçekleştirmesinin ardından yükseldi.

Çin'li Evergrande Group, kupon ödeme vadesi 23 Eylül'de dolan dolar cinsinden tahvilin ödemesi için bugün para aktarımı yaptı. Son ödeme için ilave sürenin dolmasına günler kala gelen ödeme, eğer gerçekleşmeseydi şirket resmen temerrüte düşecekti. Evergrande hisseleri %5.4 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yaklaşımındaki eksiklerinden dolayı, Türkiye'yi "gri liste”ye

aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Türkiye’nin FATF raporunda gri listeye alınmasıyla ilgili, “Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla

işbirliği içinde gerekli adımları atacak” açıklaması yapıldı.

Çin'de ticari bankaların döviz alımları Eylül'de arttı. Ağustos ayında 13,6 milyar dolar tutarında net alım yapan ticari bankalar, Eylül ayında 20,9 milyar dolar tutarında net alım gerçekleştirdiler.

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları koronavirüs salgınının etkilerinin görülmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana ilk kez yükseldi.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zong Changqing, Çin'e doğrudan yabancı yatırımlarının bu yıl 1 trilyon yuan (156,25 milyar dolar) seviyesine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası'nın yeni baş ekonomisti Huw Pill, İngiltere'de enflasyonun yüzde 5 seviyesini aşabileceğini ve faizlerin artırılmasına ihtiyaç olup olmadığı sorusunun Kasım ayı

Para Politikası Komitesi'nde tartışılacağını söyledi.

Çin Devlet Döviz İdaresi, dünyanın önde gelen ekonomilerinde politika sıkılaştırma yönünde adımlar atılmasının döviz piyasasında daha büyük dalgalanmalara yol açması durumunda Çin'in uygun zamanda konjonktür karşıtı tedbirler ortaya koyacağını bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın son gününde TOBB tarafından açıklanacak kurulan ve kapanan şirketler (10.00) ile TCMB tarafından açıklanacak Finansal Hizmetler Güven Endeksi (14.30) verileri takip edilecek.

Türkiye ile ilgili önemli bir gündem kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'tan gelecek olası rapor olacak.

Öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI), günün yakından takip edilecek verileri olacak. Sırasıyla Fransa (10.15), Almanya (10.30), Euro Bölgesi (11.00), İngiltere (11.30) ve ABD'den (16.45) PMI

verileri ekranlara düşecek.

Rusya Merkez Bankası faiz kararı da piyasaların beklediği bir gündem olacak (13.30). Kararın ardından Başkan Elvira Nabiullina, basın toplantısı düzenleyecek (15.00).

İngiltere perakende satış verileri (09.00), Euro Bölgesi Profesyonel Tahminciler Anketi (11.00), Avrupa'da takip edilecek veriler olacak.

ABD'de PMI verileri dışında Baker Hughes sondaj kule sayıları verisi bulunuyor (20.00).