Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Eylül 2021)

Yarın açıklanacak TCMB'nin merakla beklenen faiz kararı öncesinde bu akşam, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Karar sonrasında Powell'ın mesajları izlenecek. Yurt içi piyasalarda ise bugün Tüketici Güven Endeksi verisi ön plana çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Kritik iki merkez bankası faiz kararı öncesinde Türk Lirası'nda yatay hareketler söz konusu. Sınırlı aşağı yönlü hareketler görülürken Euro/TL, bu sabah kısa bir süreliğine 10 seviyesinin altını test etti. Dolar/TL ise 8,61-8,62 düzeyinde el değiştiriyor.

Asya borsaları, ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin Perşembe günü vadesi gelen tahvil kupon ödemelerinden bazılarını yapacağını açıklayarak yatırımcıların endişelerini hafifletmesiyle destek buldu. ABD borsasının vadeli kontratları ise yükseldi. Çin ve Tayvan borsaları iki günlük tatil sonrası ekside açtılar ancak Evergrande'nin tahvil kupon ödemesini yapma taahhütü kayıpları sınırladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.6 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Paris İklim Anlaşması’nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz” dedi.

Japonya Merkez Bankası(BOJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BoJ, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verdi. Ayrıca Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz oranlarını 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak korudu.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD’nin Rusya merkezli kripto para borsası SUEX OTC’ye yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

IMF, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'a ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ve Çin'in Evergrande'nin problemlerinin sistemsel bir krize dönüşmesinden kaçınmak için araçlara sahip olduğunu bildirdi.

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un bağlı ortaklığı Hengda Real Estate Group, yurt içi tahvillerinin kupon ödemesini 23 Eylül'de gerçekleştireceğini duyurdu.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçim öncesi Forsa tarafından RTL/NTV için düzenlenen anket, SPD ile CDU/CSU ittifakı arasında farkın azaldığına işaret etti.

ABD'de Demokratların çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 3 Aralık'a kadar fonlanmasının yolunu açan ve federal borçlanma limitinin 2022 sonuna kadar askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK ve TCMB tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi verileri yayımlanacak (10.00). Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında yüzde 1,6 düşüşle 78,2 puana inmişti.

TÜİK ayrıca motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Günün beklenen kararı ABD Merkez Bankasından(Fed) gelecek. Fed'in 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tuttuğu faizlerde bir değişikliğe gideceği tahmini bulunmuyor. Fed aynı saatte makro ekonomik beklentilerini de açıklayacak. 17 Fed yetkilisinin 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminleri piyasalar tarafından yakından izlenecek (21.00).

Kararın ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı izlenecek (21.30).