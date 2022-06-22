Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Haziran 2022)

Yurt içinde tüketici güven endeksinin izleneceği yeni günde, yurt dışında İngiltere enflasyonu ve ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta başından bu yana 17,30'un üzerinde sakin seyrini sürdüren dolar/TL, hafta ortasında da 17,32'ler civarında başlangıç yapıyor. Euro/TL ise sınırlı aşağı yönlü hareketle 18,22 seviyesinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentiler değerlendirildi.

TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.

Almanya Maliye Bakanlığı, federal bütçe için yaptığı değerlendirmede, artan faizler ve yüksek enflasyonun Almanya'nın faiz yükünü gelecek yıl neredeyse ikiye katlayacağını öngördü.

İtalya'da hükümetin Ukrayna'ya silah desteği siyasi depreme yol açtı. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, hükümetin silah yardımına karşı çıkan partisi 5 Yıldız Hareketi'nden ayrıldı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bir resesyona girilmesi riskini artırsa da yüksek enflasyonu aşağı getirmek için ne gerekiyorsa yapacağını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Paraguay Merkez Bankası(BCP), üst üste 11'inci toplantısında da faiz oranında artışa gitti. BCP, son 3 toplantısında olduğu gibi yine 50 baz puan faiz artırdı.

Fransa Merkez Bankası, 2022 yılı için enflasyon beklentisini yükseltirken, GSYH büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etti.

Euronext, rakipleri LSE ve Deutsche Boerse ile aynı kulvara yükselme yönünde bir adım attı ve bir borsadan bölgesel bir takas bankasına dönüşmek için harekete geçti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından ortak hazırlanan tüketici güven endeksi Haziran ayı rakamları açıklanacak. Tüketici güven endeksi en son yüzde 0,4 artışla 67,6 puan seviyesine çıkmıştı (10.00).

İngiltere'nin tüketici ve üretici enflasyon rakamları yayımlanacak. Ülkede tüketici fiyatları en son aylık yüzde 2,5 artışla yıllık yüzde 9,0 seviyesine kadar çıkkmıştı (09.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme üzerine ekonomi yaz kursunda konuşma yapacak (10.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'na para politikasına ilişkin raporunu sunacak (16.30).