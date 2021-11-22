Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Kasım 2021)
Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...
Yurt içi piyasalarda kasım ayı tüketici güven endeksi verisinin ön plana çıktığı haftanın ilk gününde yurt dışında ise çok önemli bir veri bulunmuyor.
..::PİYASALARDA SON DURUM::.
Geçen haftanın son işlem gününde tarihi seviyeler olan 11,35 sınırına kadar yükseldikten sonra haftayı 11,25'ten tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar/TL, bu sabah saatleri itibariyle 11,06 seviyelerinden işlem görürken euro/TL de yüzde 1,5'i aşan kayıplarla 12,57 düzeyinde.
Asya borsaları, petrol ve euro üzerindeki baskı devam ederken haftaya zayıf başladı. Yatırımcılar ise, Avrupa'da koronavirüs kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanması ve Fed'in varlık alımlarını öngörülenden daha hızlı şekilde azaltacağı beklentileriyle temkinli hareket ediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay seyrederken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 geriledi.
.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.
TCMB, geçen hafta gerçekleştirilen 100 baz puanlık faiz indirimine istinaden TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da 100 baz puan indirdi. Teknik bir ayarlama olan adımın dövize etkisi olmayacak.
Mobiltel'in halka arzında 18-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerine ilişkin sonuçlar açıklandı. Buna göre, Mobiltel paylarının mevcut halka arzında fiyat 1,60 TL olurken, halka arz büyüklüğü 332,8 milyon TL oldu.
Çin beklentilere paralel, Kasım ayında, şirketler ve hanehalkı için gösterge borç verme faiz oranını (LPR) sabit tuttu. Banka gösterge faiz oranını 19 aydır sabit tutuyor.
ABD ve Çin'in ardından Japonya da stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını satmayı değerlendirmeye başladı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açılamada, "Hangi adımları atabileceğimizi gözden geçiriyoruz. Aralarında ABD'nin de olduğu ülkeler ile potansiyel işbirliğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.
JPMorgan, çip arzındaki küresel yetersizliğin 2022 yılında da devam etmesini, ancak yılın ortasından itibaren durumun iyileşmeye başlamasını beklediğini bildirdi.
GÜNÜN AJANDASI
Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından ortak hazırlanan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında yüzde 3,6 düşüşle 76,8 seviyesine kadar inmişti (10.00).
TÜİK ayrıca 3.çeyrek döneme ilişkin işgücü girdi endeksleri ve yurt dışı üretici fiyatları verilerini açıklayacak (10.00).
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ekim ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayıları duyurulacak (11.00). Eylül ayında baz etkisiyle yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 59,45 artış yaşanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç ve alacak stok verilerini yayımlayacak(17.30).
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Peter Kazimir ve Martins Kazaks açıklamalarda bulunacak (17.00).
Avrupa'da önemli bir verinin olmadığı günde, ABD'den beklenen tek veri ikinci el konut satışları olacak (18.00).
Dünya Ticaret Örgütü Genel Konsey toplantısı yapılacak.