Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Kasım 2021)

ABD ve Çin'in ardından Japonya da stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını satmayı değerlendirmeye başladı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açılamada, "Hangi adımları atabileceğimizi gözden geçiriyoruz. Aralarında ABD'nin de olduğu ülkeler ile potansiyel işbirliğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

JPMorgan, çip arzındaki küresel yetersizliğin 2022 yılında da devam etmesini, ancak yılın ortasından itibaren durumun iyileşmeye başlamasını beklediğini bildirdi.