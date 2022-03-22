Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Mart 2022)

Yurt içinde gündem maddesi yine Hazine ihaleleri olacak. Dün düzenlediği iki ihalenin ardından Hazine bugün de iki ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı yapacak.

Yurt dışında merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftanın ikinci gününde de yatay hareketlerini sürdürüyor. Dolar/TL 13,80'in; euro/TL ise 16,30'un hemen üzerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları dünkü sert yükselişin ardından bugün de yüzde 2'nin üzerinde artışla yeniden 120 dolar sınırına yaklaştı. Brent petrol varil fiyatı 119 doları aşarken ABD tipi ham petrol 114 doların üzerinde.

Spot altın fiyatları ise 1.935 dolar ile sakin bir gün başlangıcı yaptı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

İlk kez 21 Aralık 2021 tarihinde açılmaya başlanan Kur Korumalı Mevduat sisteminde yapılan değişiklikle 20 Aralık 2021 tarihi tebliğden çıkarıldı. Gerçek kişiler, Kur Korumalı Mevduat sistemi devam ettiği sürece DTH’larını bozdurarak sisteme dahil olabilecekler.

Ayrıca gurbetçilerin Kur Korumalı Mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi’nde (YUVAM) değişiklik yapılarak, yabancı şirket ve kişilerin de sisteme dahil edilmesinin önü açıldı.

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed politika yapıcılarının bu yıl faiz artırımlarını hızlandırmayı değerlendireceklerini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Harihuko Kuroda, ultra gevşek para politikasından çıkışı tartışmaya başlamak için çok erken olduğunu tekrarladı. Kuroda, enflasyonun hala BOJ'un yüzde 2 hedefinin altında olduğu ortamda çıkış politikasının tartışılamayacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya ile Kuril Adaları konusunda yürütülen barış müzakerelerinin tek taraflı olarak sonlandırıldığını açıkladı.

Japonya’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülkenin 18 eyaletinde uygulanan yarı OHAL tedbirleri sona erdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarında hipersonik füzeler kullandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları, AB’nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek ‘’Stratejik Pusula’’ belgesini kabul ederek, AB tarihinde ilk kez askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yaktı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kullandığı ifadelerin ardından ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak protesto notası verildi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak (14.00). Erdoğan ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul edecek (16.30).

TBMM Genel Kurulunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek (15.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasını doğrudan satacak. 4 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak. 2 Yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Avrupa piyasaları İngiltere'nin Şubat ayına ilişkin bütçe rakamlarıyla güne başlayacak (10.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Money Review tarafından düzenlenen Bankacılık Zirvesi'nde konuşma yapacak (10.30).

Euro Bölgesi'nde önce cari işlemler dengesi (12.00), ardından inşaat üretimi (13.00) rakamları açıklanacak.

ABD'de Philadelphia Fed'in imalat dışı sektörler için aktivite endeksi yayımlanacak (15.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, 2022 BIS İnovasyon Zirvesinde "Dijital Dünyada Merkez Bankaları için Ortaya Çıkan Zorluklar" konulu toplantıda konuşma yapacak (16.15).

New York Fed Başkanı John Williams, Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından düzenlenen BIS Yenilik Zirvesi 2022'de konuşma yapacak (17.30).

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "COVID-19 Durgunluğundan İyileşmenin İzlenmesi" toplantısına katılacak (21.00).

ABD'den beklenen diğer veriler Richmond Fed imalat endeksi (17.00) ve API hetrol stokları (23.30) olacak.