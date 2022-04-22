Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Nisan 2022)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın son günü yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe 14,70'in hemen üzerinde yatay başlıyor. Euro/TL ise 15,95'ten işlem görüyor.

Asya borsaları, Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumu ve Çin'deki tecrit uygulamalarının küresel ekonomiye olabilecek etkilerine dair endişelerle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,1; Japonya'nın Nikkei endeksi yaklaşık yüzde 2 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bahar toplantılarının üçüncü gününde JPMorgan tarafından organize edilen Yatırımcı Seminerinde dünyanın önde gelen portföy yatırımcıları ile bir araya geldi. Nebati seminere ilişkin "Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), "Hayat Katılım Bankası AŞ" unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’yı Rusya’nın işgaline karşı güçlendirmek üzere ABD’nin 800 milyon dolarlık ek savunma teçhizatı sağlayacağını ve Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ekonomik yardım yapacağını duyurarak, Rusya bağlantılı gemilerin ABD limanlarına yanaşmasının yasaklandığını bildirdi.

ABD ve Kanada’nın yaptırımlarına karşılık veren Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in de aralarında olduğu 29 ABD vatandaşı ile 61 Kanada vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını aktardı.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranının 50 baz puan artırılacağının sinyalini verdi. Powell, "Mayıs toplantısında 50 baz puan artırım masada" dedi.

Fiyatların yaklaşık son 10 yıldır aynı kaldığı Japonya'da enflasyon yükselişe geçiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna savaşını kınamak için sert bir söylem kullanılmasına Rusya karşı çıktığı için, IMF'nin bu haftaki toplantısında resmi bir bildiri yayınlayamadı.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamayan ülkelere çağrı yaptı. Yellen bu ülkelerden, işgali kınamalarını ve Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmekten kaçınmalarını istedi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı son çeyrek ve yılın tamamı için hanehalkı yurt içi turizm verilerini yayımlayacak (10.00).

Türkiy Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal hizmetler güven endeksi, TOBB tarafından kurulan ve kapanan şirketler rakamları duyurulacak (10.00).

TCMB, 2021 yılı son çeyrek dönem için finansal hesaplar raporunu açıklayacak (14.30).

Avrupa piyasaları İngiltere perakende satışlar Mart ayı rakamlarıyla açılacak. Ülkede perakende satışlar bir önceki ay aylık yüzde 0,3 düşerken yıllık yüzde 7,0 artmıştı (09.00).

Avrupa için öncü PMI veri akışı Fransa ile başlayacak (10.15). Fransa'nın ardından sırasıyla Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere için rakamlar açıklanacak (10.30, 11.00, 11.30).

Meksika'nın Nisan ayının ilk 15 günü için enflasyon rakamları yayımlanacak (14.00).

Önce Şili, ardından Kanada için üretici fiyatları yayımlanacak (15.00, 15.30). Kanada'da aynı saatte perakende satışlar verisi de ekranlara düşecek.

Son öncü PMI verisi her zaman olduğu gibi ABD'den gelecek (16.45).

Haftanın son verisi petrol oyuncularının daha yakından izlediği Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (20.00).