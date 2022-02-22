Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Şubat 2022)

Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna krizinde... Rusya'nın Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden bölgeleri tanımasının ardından gelişmeler yakından izlenecek. Yurt içinde Hazine ihaleleri ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Ifo endeksleri ve S&P Case Shiller konut fiyatları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ve iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı vermesinin ardından Doğu Avrupa'da savaş görüleceği endişeleriyle küresel borsalar gerilerken, güvenli liman olarak görülen varlıklar ve petrol yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,44; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2 geriledi. ABD vadeli endekslerinde de yüzde 2'leri aşan kayıplar söz konusu.

Haftalardır 13,50 civarında dar bantta dalgalanana dolar/TL, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmelerle haftaya başladığı 13,60 seviyelerinin üzerine tırmandı. Gece yarısı kısa bir süreliğine 13,70'in de üzerini test eden kur bu sabah saatlerinde 13,67-13,68 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL'de ise 15,46'dan değerleniyor.

Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya gerginliğinin sıcak çatışmaya dönüşeceği endişelerinin artmasıyla yeniden 7 yılın zirvesine çıktı. Gerilimin tırmanması Brent petrolü yüzde 3 yükselişle 94 doların üzerine taşıdı. Ukrayna ile ilgili jeopolitik risklerin tırmanmasıyla spot altın fiyatları da 9 ayın zirvesini gördü ve 1.914 dolar seviyelerine kadar çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yayınladığı bir mesajla Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.

Türkiye'den de Putin'in açıklamalası sonrası kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD, Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan eden iki bölgeyi tanıyan ve bu iki bölgeye "barış gücü" gönderme kararı aldığını duyuran Rusya'ya karşı ulgulanacak yeni yaptırımları bugün açıklayacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 24 Şubat’tan itibaren İngiltere’de Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin kaldırılacağını duyurdu.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Şubat ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini açıklayacak. Ocak ayında kapasite kullanım oranı yüzde 77,6, reel kesim güven endeksi 109,5 seviyesinde gelmişti (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) açıklayacağı veriler ise Şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2021 son çeyrek dönem için işgücü girdi maliyetleri olacak. Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki ay yüzde 1,2 artışla 120,2 puana yükselmişti (10.00).

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FIA Elektrikli Otomobil Dünya Kupası Basın Toplantısı'na katılacak (11.00).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Dernekleri Yöneticileriyle Buluşma Toplantısı'na katılacak (12.00).

Hazine, dün olduğu gibi bugün de iki ihale ile borçlanacak. 4 Yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulurken, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez ihraç edilecek. TLREF'e endeksli tahvilin bir önceki satışında ortalama faiz yüzde 5,47 seviyesinde oluşmuştu.

Avrupa'da günün en önemli verisi olan Ifo endeksleri yayımlanacak. Almanya için Şubat ayına ilişkin Ifo iş ortamı endeksi ve cari durum endeksi piyasalar tarafından yakından izlenecek. Geçen ay iş ortamı endeksi 95,7, cari durum endeksi ise 96,1 puan seviyesinde açıklanmıştı (12.00).

Aynı saatte İtalya'nın final enflasyon rakamları gelecek. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 4,8 yukarı gelmişti.

ABD'de günün ilk verisi Philadelphia Fed'in açıklayacağı imalat dışı aktivite hareketlerini gösteren endeks olacak. İmalat dışı aktivite endeksi geçen ay -16,2 puan olarak açıklanmıştı (16.30).

Yine ABD'den aynı saatte iki konut verisi gelecek. S&P Case Shiller tarafından hesaplanan konut fiyatları ile FHFA konut fiyat endeksi açıklanacak (17.00).

ABD'de beklenen diğer veriler öncü PMI (17.45), Conferance Board tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi (18.00) olacak.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Fed'in Toplumdaki Rolü" başlıklı sohbet toplantısında konuşma yapacak (23.30).