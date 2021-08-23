Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Ağustos 2021)

Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi ve yabancı ziyaretçi sayıları, yurt dışında ise PMI verileri takip edilecek.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı. Dün varılan anlaşmanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sonuçları bugün saat 14:30'da basın toplantısıyla açıklayacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen hafta ortasında ABD Dolar Endeksi'ndeki gerilemeyle birlikte 8,37'ye kadar çekildikten sonra gelen yükselişle haftayı 8,48'den noktalayan dolar/TL, yeni haftaya sakin başlıyor. Euro/TL'de çok hafif yükselişle 9,95'in üzerinde değerleniyor. BİST 100 Endeksi de haftaya 1.444 puandan başlayacak.

Asya borsaları, yatırımcıların son günlerde hisse fiyatları gerileyen şirketlerden yaptığı alımlar ve Çin'de Temmuz'dan bu yana ilk kez yeni koronavirüs vakası bildirilmemesiyle yükselirken, risk iştahı kırılgan kalmaya devam etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen hafta yüzde 4,8 düşüş kaydettikten sonra bugün yüzde 1,5 yükseldi. Çin lokomotif hisseleri üç haftanın dip seviyesinden yüzde 1,2 yükseldi.

Delta varyantının hızla yayılmasının küresel talepte toparlanmayı yavaşlatacağı endişeleri ile 7 gün üst üste düşüş yaşayan petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolünün varil fiyatı, gelinen seviyeleri alım fırsatı olarak gören yatırımcıların gösterdikleri talep ile 66,65 dolar seviyesine kadar çıktı.

Altın fiyatları doların son ayların zirvelerinden gerilemesinin ardından hafif yükselirken,

Delta varyantının küresel ekonomik toparlanmaya zarar verebileceği endişeleri altına olan

güvenli liman talebini artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 1.787 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, mayıs ortasından bu yana ilk kez 50 bin doları aştı. Bitcoin dün gce 50 bin doları aşmasının ardından, son 24 saatte yüzde 2,32 artışla 50 bin 293 dolardan işlem görüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Biden'in altyapı yatırım ve sosyal harcama planlarını 1 Ekim'e kadar yasalaştırma hedefi koydu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarına Jerome Powell'ın Şubat 2022'de görev süresi dolduktan sonra yeniden Fed Başkanı olarak atanması taraftarı olduğunu söyledi.

PayPay Holdings, İngiltere'deki bütün kullanıcılarına bu haftadan itibaren bitcoin ve diğer kriptoparalarda alım, satım ve saklama hizmeti sunacağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, baz etkileri ve azalan pozitif faktörlerin global COVID-19 salgını ile biraraya gelmesine bağlı olarak Çin'in dış ticaretinin gelecek yıl daha zorlu, çetrefilli bir durum ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in kendi dijital parasını çıkarmak için nedenler olduğunu görebildiğini ve bunun er ya da geç gerçekleşeceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından birlikte hazırlanan Tüketici Güven Endeksi bülteni yayımlanacak (10.00). Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında yüzde 2,7 düşüşle 79,5 puan olarak açıklanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Temmuz ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayıları açıklanacak (11.00).

Yurt dışında öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri takip edilecek. Avustralya, Japonya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD verileri sırasıyla gün boyu ekranlara düşecek.

ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (15.30), ikinci el konut satışları (17.00) verileri takip edilecek.